Este lunes por la mañana ha arrancado la vacunación masiva en el pabellón Ramón Sáez de Xirivella. Desde primera hora todo el dispositivo estaba a punto, a la espera de la llegada de las vacunas de AstraZeneca y de Pfizer, que se han descargado este mismo lunes en el aeropuerto de Manises.

Alrededor de las 10:20 llegaban los primeros citados a los tres aparcamientos habilitados para la ocasión, con capacidad para 500 vehículos. Unos minutos después se han abierto las puertas del pabellón. A través del itinerario de entrada, debidamente señalizado y con la protección de unas carpas instaladas para resguardar del sol y del calor, han accedido los primeros ciudadanos.

Eran las 10:40 cuando María Luisa, una vecina de Alaquàs, accedía a uno de los seis puntos de vacunación con los que se ha comenzado el proceso este lunes y que a medida que se vayan teniendo más dosis se podrán ampliar hasta diez puntos. “Me han comunicado que me toca AstraZeneca y vengo sin miedo”, afirmaba María Luisa al entrar al recinto. Tras recibir el pinchazo, aguardó durante quince minutos en el espacio habilitado para la postvacunación con más de 130 sillas. Tras la espera y sin ningún síntoma, la vecina de Alaquàs abandonaba el pabellón.

Era la primera de un proceso de vacunación que se alargará durante los próximos meses en sesiones de vacunación de lunes a viernes de 9 a 21 horas, siempre dependiendo de las vacunas disponibles. “Hay dos turnos diferentes según la población. De 9 a 18 horas, aproximadamente, vamos a inocular a los nacidos entre 1956 y 1960 con las dosis de AstraZeneca. Mientras que de 18 a 21 horas se inyectarán las de Pfizer a los nacidos entre 1942 y 1948”, informa Ricardo Salcedo, director de Atención Primaria del Departamento Valencia Hospital General. Para ello hay un dispositivo cercano a la treintena de sanitarios en turnos de mañana y tarde, que comprende personal de enfermería, médicos, administrativos y celadores. Para la administración de AstraZeneca se inocula a una persona cada dos minutos por cada punto de vacunación y en el caso de Pfizer son tres minutos debido a que el proceso de los viales es un poco más complejo.

"Debemos ser capaces de reflexionar cuánto nos ha costado llegar hasta aquí -asegura Michel Montaner, alcalde de Xirivella, que ha acudido al pabellón para seguir de primera mano el proceso-. La responsabilidad colectiva que hemos demostrado durante el último año la tenemos que trasladar ahora a la vacunación. La vacuna es la única salida posible a la pandemia y está acreditado que el riesgo de no ponérsela es infinitamente superior al de aceptarla. Llamo a toda la población a vacunarse y acabar de una vez con el virus".

En esa misma línea se ha pronunciado el doctor Ricardo Salcedo, responsable de todo el dispositivo puesto en marcha por el Hospital General de Valencia: “Hay que vacunarse. Vacuna puesta, vacuna que cuenta. Si no te la pones, corres el riesgo de contagiarte por el virus y en casos extremos llegar a morir. Si estás vacunado, en el caso de que te contagies no te morirás, pasarás la enfermedad de manera leve. Por ejemplo, en las residencias sociosanitarias, en las que están todos los sanitarios inmunizados, no se ha muerto nadie de covid y ellos son los más vulnerables. Se trata de eso, de bajar la mortalidad”.

Por la previsión de llegada de vacunas, esta primera semana se vacunará de lunes a miércoles. El personal sanitario aconseja que “se llegue a la hora. Como hay dos vacunas distintas, si viene uno de la mañana por la tarde, seguramente no podamos ponerle la inyección”.