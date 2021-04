Un libro para concienciar sobre el autismo

Los trastornos del espectro autista (TEA) tienen un origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, lo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. Este problema se calcula que afecta a más de 20.000 personas en la Comunitat Valenciana.

La interacción con el entorno, y, sobre todo, con los compañeros de colegio en la etapa infantil es vital para el desarrollo de los niños y niñas con autismo. En ese sentido, la asociación de familias y personas con trastorno del espectro autista TEAyudamos de Silla y la academia de lenguas Interland, con la colaboración del Ayuntamiento de Silla, Caixa Popular, Sky y otras formas han editado el libro «Mi tete y yo».

Este relato cuenta la historia de Javier, un niño con TEA desde el punto de vista de su hermana Laura, una niña de sólo siete años.

«Algunos niños que no conocen a mi hermano, me preguntan que qué le pasa, y yo, como experta, les digo que tiene autismo y por eso no puede hablar. Para mí y para mis amigos es fácil de entender porque siempre han conocido a Javier y saben lo qué hacer para que s se lo pase bien», empieza el relato de Laura quien, a lo largo del cuento, va describiendo escenas que comparte con su hermano y la diferente forma de actuar de éste.

Ilustraciones de Diana Vicedo

Este libro, ilustrado por el artista Diana Vicedo, nace con el objetivo de que los escolares de Silla puedan conocer sin dramatismos y sin tabúes como es el día a día de los niños con TEA y sus relaciones familiares a través de esta bonita historia de amor y comprensión.

En definitiva, una pequeña gran historia que, a través de diferentes anécdotas, nos da una lección de superación y lucha diaria que, de seguro, llegará al corazón de todas las niñas y niños. Además, este libro ha sido editado en inglés y valenciano, para que tuviera no sólo una parte de concienciación, sino también otra parte didáctica que ayude al alumnado a enriquecer su vocabulario en ambas lenguas.

Este cuento fue repartido el pasado 14 de abril gratuitamente a todos los escolares de Silla de los ciclos de Infantil y Primaria para conmemorar así el Día Internacional del Autismo que se celebra el día 2 de abril.

«Con ese proyecto esperamos haber ayudado a la visibilización y normalización de un trastorno que afecta a muchas familias. La educación debe estar adaptada a todos y la integración es un derecho que no puede quedarse solo en palabras. Se necesitan recursos, se necesitan iniciativas y especialmente sensibilidad dentro y fuera de las aulas», señalan los creadores del libro.