Compromís per Paterna ha presentado alegaciones a la modificación de la nueva ordenanza de circulación aprobada por el equipo de gobierno, al considerar que el texto nace "anticuado". En este sentido el concejal de Compromís, Carles Martí, manifiesta que “Paterna no puede dejar pasar esta oportunidad de mejorar y modernizar nuestro pueblo, no podemos estar diciendo que somos el Silicon Valley y hacer ordenanzas de Villa Arriba y Villa Abajo”.

Fuentes de la formación de izquierdas argumentan que “lo que el ejecutivo socialista llevó a aprobar a pleno es una ordenanza prácticamente donde solo han incluido las obligaciones ordenadas por el ministerio para regular el uso de los patinetes y la implantación de la limitación de velocidad a 30 km/h en toda la zona urbana. Únicamente hay que mirar las ordenanzas que se están aprobando en ciudades líderes en lo relativo a movilidad de toda España para ver que las de Paterna son del siglo pasado”.

“Para nosotros, como indicamos en las alegaciones presentadas, esta ordenanza falla ya en el título, donde dice directamente -situamos el coche en el centro de la vida- lo que nos indica que el resto tendrá que adaptarse al tráfico motorizado. Tenemos muy claro en Compromís que una ordenanza del año 2021 tiene que situar al peatón en el centro de la ecuación, donde las ciudades tienen que construirse para que puedan ser disfrutadas por las personas, con unos entornos seguros, sanos y saludables para nuestra gente”, indica Carles Martí.

El mismo concejal explica que “las modificaciones que proponemos desde Compromís van en el sentido de regular y potenciar las zonas peatonales, incluir una regulación favorable para el uso tanto de la bicicleta como del resto de vehículos de movilidad personal, como puedan ser patinetes, etc. Hay que incidir en crear entornos escolares seguros, zonas para peatones compatibles con el tráfico rodado y regular el aparcamiento para solucionar el problema existente en la mayoría de nuestros barrios”.

Concluye Carles Martí considerando que “lo mejor que podría hacer el equipo de gobierno es retirar la ordenanza, estudiar las alegaciones y otras ordenanzas líderes en movilidad, crear un texto según los tiempos actuales y volver a presentarla en el pleno. Si fuera así, tendrían todo nuestro apoyo para su aprobación, pero como la experiencia nos dice que no será así, porque rectificar no es una virtud de este equipo de gobierno, desde Compromís esperamos que estudien nuestras alegaciones para poder mejorar, aunque sea un poco, la ordenanza de circulación de nuestro municipio”.