Massamagrell pide ser de nuevo punto de vacunación masiva

El One Wall de Massamagrell también desparace como centro de vacunación masiva. Dese este lunes, solo se administrará la segunda dosis a los vecinos que la recibieron antes de semana santa. Ahora, las nuevas dosis se administrarán en la Ciudad de las Ciencias. El alcalde Paco Gómez remitió ayer una carta a la conselleria en la que recuerda que durante estas semanas la vacunación en el One Wall «se ha desarrollado de forma muy eficiente y satisfactoria» por lo que «nos gustaría que se replantease esta centralización». Así, Gómez ofrece a Sanitat que el polideportivo «se contemple de nuevo como punto de vacunación masiva para la comarca de l’Horta Nord y que se retome la vacunación masiva en Massamagrell lo antes posible». Mientras la conselleria se lo piensa, el ayuntamiento mantendrá el dispositivo montado en el One Wall, así como la custodia de material y los servicios extraordinarios de limpieza.