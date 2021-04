"Tecnologías hay muchas, planeta solo tenemos uno"

Este evento on line organizado por la Universitat de València en colaboración con la sede de comunicaciones de la ONU en Quart de Poblet, tenía como objetivo situar la Agenda 2030 como faro para las nuevas generaciones. Y dentro de ellas vio a esta mislatera de tan solo 13 años como la nueva Greta Thunberg, después del éxito que estás teniendo su cuenta de Instagram _.ecolife._20 donde Patricia publica consejos para cuidar el medio ambiente a la vez que denuncia algunas situaciones de maltrato medioambiental.

Su discurso, de apenas 3 minutos, se centró en la necesidad de cuidar el planeta «porque solo tenemos uno y debemos cuidarlo entre todos». Y como en las jornadas también se abordaba el tema de las nuevas tecnologías, Patricia quiso advertir de que éstas serán bienvenidas siempre que respeten el medio ambiente.

A esta futura científica , «aunque hace unos años decía que quería ser presidenta de España para ayudar a la gente» -aclara su padre Gabi Martínez-, le viene esta concienciación por proteger el medio ambiente desde muy pequeña, «probablemente porque he viajado mucho con mis padres por todo el mundo, y me he dado cuenta de todas las cosas malas que se le han hecho el planeta y cómo se podrían solucionar», explicó en A Punt.

Patricia se ha visto de la noche a la mañana en el foco de los medios de comunicación -ayer tenía varias entrevistas televisivas- porque irremediablemente le relacionan con ese gran fenómeno mediático en el que se ha convertido Greta Thunberg: «es un gran honor que me comparen con ella, soy un gran seguidora de lo que hace», explica Patricia. Su padre, mientras, asegura que «nos conformamos de que haya conseguido que compañeros de clase y otros jóvenes sigan los consejos medioambientales que pone en Instagram y que se interesen por proteger nuestro planeta».