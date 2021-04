«No podemos aplazar la reconstrucción comarcal. Ahora es el momento»

El paso adelante que un grupo de entidades, lideradas por la Fundació Horta Sud (FHS), ha dado para iniciar la reconstrucción de la comarca, tras la profunda herida de la pandemia, a través de un proyecto en el que sociedad civil, empresas e instituciones vayan de la mano, ha generado ilusión en lideresas y líderes de distintos sectores, quienes coinciden en señalar la «oportunidad» que la crisis sanitaria ofrece.

«Cuando te involucras en el ámbito comarcal y miras más allá del límite de tu municipio, eres consciente de lo mucho que hay por hacer en planificación y en recursos», opina la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Eva Sanz, quien cree que la comarca «puede ser un referente para otros territorios con esta iniciativa». Para Sanz, en la reconstrucción comarcal, a través de acciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), hay que incidir en determinados ámbitos: la movilidad, el paisaje urbano y la implantación de las tecnologías y transformación de los polígonos. La presidenta defiende también la importancia que tiene que el proceso lo haya liderado la Fundació Horta Sud de cara a que el movimiento ciudadano se involucre. «A veces se detecta cierta apatía porque las asociaciones están cansadas de que se las llame para opinar y luego sentirse utilizadas. De esta forma, van a ser ellas directamente las que llevan la iniciativa», opina.

En el terreno económico, el portavoz del Foro Empresarial de l’Horta Sud, Paco Pons, esgrime que «ahora es el momento de comenzar la reconstrucción sin dejar pasar tiempo». En su ámbito, Pons defiende que una potencia industrial como es l’Horta Sud necesita dar un salto tecnológico hacia el 5G «y formar a personas que puedan utilizarlo». Y respecto al comercio, el portavoz del Foro ve que la crisis ha vuelto la mirada a los establecimientos de proximidad, que «han de aprovechar y convertirse en un gran centro comercial abierto, que tenga un buen sistema conjunto de venta on line y servicio a domicilio».

Una mirada a la agricultura

El presidente de l’Institut d’Estudis Comarcals (Ideco) considera que en la reconstrucción no hay que olvidar los espacios naturales que tiene la comarca. «La tierra y los animales estaban antes que la urbanización. Hay que protegerlos», afirma. Y aunque existe en la comarca una fuerte implantación industrial, Ramos insta a no perder de vista la agricultura como fuente de empleo y riqueza. También ve con inquietud la «deslocalización» de las compras a través de plataformas como Amazon. «El comercio local es lo que da vida a los pueblos. Si bajan la persiana, no tendremos ni pueblos ni comarca», asevera.

En el ámbito cultural, la directora del Museu Comarcal de l’Horta Sud, Clara Pérez, ve el proceso que se ha iniciado «muy ilusionante» y reflexiona que la participación ciudadana mejora la gestión. «En ocasiones, las instituciones necesitamos ese feedback de la ciudadanía para saber qué demandan», explica. En el Museu se han llevado a cabio experiencias interesantes con colectivos o a sugerencia suya como los cursos sobre el cambio climático, algunas exposiciones y actividades para la comunidad escolar, que han enriquecido la oferta. «La Xarxa d’Entitats pel Patrimoni» surgió deunas jornadas con la Fundació Horta Sud y de ahí han nacido, por ejemplo, los ciclopaseos, en los que la ruta y la organización se hace entre todos», indica la técnica, además de destacar la colaboración permanente con la Asociación Juvenil Monte Sión, que realiza parte de sus actividades en el museo.