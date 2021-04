Decenas de personas convocadas por Comisiones Obreras se han concentrado esta mañana ante el Ayuntamiento de Paterna para protestar contra la sanción de empleo y sueldo de dos meses que el consistorio ha impuesto a una delegada sindical de CCOO. Los concentrados han reclamado, además, tener acceso al expediente que desembocó en la sanción.

Con banderas, mascarilla y tratando de mantener la distancia de seguridad, varias decenas de personas se personaron en torno a las 10 de la mañana frente a la Casa Consistorial de Paterna en solidaridad con la delegada sindical de CCOO. Tal como avanzó este diario, la trabajadora tiene una propuesta de sanción de suspensión de empleo y sueldo por dos meses después de que consistorio procediera a la apertura del expediente sancionador como consecuencia de una queja de CCOO al Síndic de Greuges ante la falta de respuesta a una treintena de escritos del sindicato por parte de la institución local. Entre la documentación aportada a la sindicatura figuraba un «pantallazo» del índice de los documentos tramitados por el propio sindicato, sin datos sensibles ni de terceras personas.

Por tanto, CCOO considera que la sanción a la delegada es “un castigo sindical” y “no responde a la relevancia de los hechos”. Para el sindicato, «resulta inconcebible que una queja ante la denegación de hasta 30 solicitudes de información, amparadas en un derecho fundamental, acabe con una propuesta de sanción a la delegada de Personal. No obstante, no se trata de nada nuevo, es la conclusión a una nefasta política de personal donde no solo no se tiene en cuenta a las organizaciones sindicales, sino que aprovecha su buena fe».