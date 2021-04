El Festival Arrels de Torrent, llega a su cuarta edición con su formato reconstruido. La pandemia ha movido esta fiesta de la música tradicional no solo de fechas, ya que se celebrará del 4 al 7 de mayo y no en febrero después de la festividad de San Blai como era habitual, si o también se ha trasladado de la calle al Auditori, un lugar más seguro para poder controlar más adecuadamente los aforos. La Covid-19, sin embargo, no ha impedido la celebración de este Festival Arrels que en su cuarta edición demuestra que se ha consolidado dentro del panorama cultural de Torrent y que permite acercar la mejor música tradicional de forma gratuita a la ciudadanía.

Precisamente de haberse celebrado en febrero hubiera coincidido con la celebración del Carnaval, por eso desde Capella de Ministrers impulsaron esta cuarta edición en torno a la temática de esta fiesta grotesca . “Para febrero teníamos una gran fiesta hecha en torno al carnaval, con la implicación de muchos espacios abiertos pero hemos tenido que adaptarnos a la nueva situación y cambiar de fecha y de escenario, pero consideramos no cambiar la temática”, explica Carles Magraner, de Capella de Ministrers, en la presentación de esta cuarta edición que realizó de forma on line el Ayuntamiento de Torrent, encabezada por la concejala de Cultura, Susi Ferrer.

Porgrama de nivel

En esta edición no hay tantos músicos internacionales pero se ha confeccionado un programa de gran nivel.

El Catedràtic de Sociologia de la Universitat de València Antonio Ariño será le encargado de abrir el telón del festival el próximo 4 de mayo a las 19 horas, con su conferencia “Festes, rituals y creences” donde aborda la fiesta como a”algo que diferencia al ser humano”. “El tema del carnaval lo considero muy apropiado porque Capella de Ministrers consigue dar una vuelta en este festival e integrar una música más culta que se nutría como uno de sus ingredientes principales de melodías populares, y aunque estos dos universos parecían estar separado en la época contemporánea, el Carnaval los combina”, señala Ariño.

Después de la conferencia de Ariño, se subirá al escenario Emsemble Duna, a las 20 horas, e interpretará temas cantados e instrumentales del periodo de la Edad Media y músicas tradicionales de las diferentes áreas del Mediterráneo.

“Cervantes y su locura” será protagonista el 5 de mayo, a las 19,30 horas, en el concierto Claroscuro de Capella de Ministrers, donde la soprano Celia Agúndez estará acompañada de Carles Magraner, Sara Águeda y Robert Cases y abordarán el paso del Renacimiento al Barroco en la música española desde 1500 a 1650.

Sedajazz será el encargado el 6 de mayo a las 19,30 horas de trasladar el swing de New Orleans al escenario de Auditori de Torrent con Original Dixieland.

El 7 de mayo, también a la misma hora, la academia de Capella de Ministrers trae “Il Festino”, una comedia de 1608 compuesta por una colección de 20 piezas que recrean un festín presentado antes de una cena, en un lugar y a un público desconocidos.

Tras un día de descanso, el domingo 9 a las 12 horas llega el gran estreno del “Llibre de les Bèsties”, una grandiosa escenificación del cuento del “Llibre de les Meravelles” de Ramón Llull apto para toda la familia.

Y ya por la tarde, a las 19,30 horas, Capella de Ministrers bajará el telón de la IV edición de Arrels con Música Grotesca, el único concierto no gratuito ya que se incluye dentor de la programación anual del Auditori de Torrent. Para acudir al resto de actuaciones basta con mandar un correo electrónico a cultura@torrent.es indicando el dia, nombre y apellidos, teléfono y cantidad de entradas.

“Ya estamos recibiendo muchas solicitudes. Tenemos la ocasión de disfrutar de un gran festival de música tradicional y que nos hace desconectar, que nos haga tener el alma y la mente en otro lugar que no sea pensar en pandemia. Retomamos la presencialidad con este festival demostrando la importancia y la estima que tiene Torrent por la cultura, una ciudad con cultura es una ciudad prospera”, reconoce la concejala Susi Ferrer.