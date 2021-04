Los últimos plenos de Rocafort se sustentan por el apartado de ruegos y preguntas. El de este martes, entre otras cuestiones, volvió a abordar la destitución de la concejala Susana Martínez (PP) como responsable de Urbanismo. El alcalde insistió a preguntas de la oposición que su decisión está basada en “una falta de confianza” pero eludió que fuera la responsable de que no se cobrara el ICIO a una asesora del alcaldía por valor de 13.000 euros, aunque reconoció en su momento que fue la "gota que colmó" el vaso de su gestión. “El jefe de Urbanismo es un informe señala que se trata de un error en la tramitación del expediente y que se realizar el requerimiento oportuno”.

Por su parte, desde el Partido Popular, por alusiones, salieron en defensa de su compañera. El portavoz Gorka Gómez considera a Martínez “capacitada y válida” para llevar esa concejalía y “tiene nuestro apoyo sin fisuras”. El edil afirmó que es “obvia cuál es nuestra postura” por la decisión del alcalde: “Yo no hubiera destituido a una concejala a dos meses del cambio en la alcaldía”. Además, afeó a la oposición que mezcle al personaje público con la persona: “Hay líneas que no se pueden sobrepasar y ustedes dañan a la persona usando la política”.

Cuestionado por si el PP declinó gestionar Urbanismo tras la destitución de su compañera, el portavoz no respondió pero sí criticó que se les acuse de no dar información sobre los términos del pacto de gobierno PP-Cs-Vox: “Hay que tener jeta porque cuando ustedes gobernaban tampoco informaron a nadie”

Polémica por la relación del alcalde con Solvia

Los negocios de la esposa del alcalde Guillermo José volvieron al pleno. El PSOE cuestionó por la relación del dirigente de Ciudadanos con Solvia, del sector inmobiliario. “Soy franquiciado de solía desde diciembre 17 cuando no era alcalde ni tenía una bola que dijera que fuera serlo. Yo no vivo de la política sino de mis siete empresas. La empresa a la que usted hace referencia es de mi mujer, creada en septiembre de 2019. Ante la opción de quedarme la franquicia de Solvia en Valencia, por contrato, es necesario crear una nueva empresa, aunque finalmente nos dicen que no hace falta otra sociedad. Está inactiva desde enero de 2020 y no tiene movimientos. No tengo nada que esconder y cuando quiera le enseño mis cuentas”.