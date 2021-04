El Partido Popular de Paterna, ha presentado y solicitado en el pleno celebrado este mes de abril que se permita a los concejales del Ayuntamiento el acceso al sistema de gestión electrónica de los expedientes municipales, que hoy funciona mediante peticiones de acceso que deben autorizar desde el Equipo de Gobierno en cada caso.

Esta no es una petición aleatoria, sino amparada en el Sindic de Greuges, que ha recogido en diferentes resoluciones, que, si los representantes elegidos por sufragio universal encuentran trabas para el desarrollo ordinario de su función, no solo se vulnera directamente su derecho fundamental al ejercicio de su cargo público. En consecuencia, el derecho de acceso a la información pública que consta en las dependencias municipales es un derecho fundamental que tienen “todos” los concejales, tanto quienes forman parte del equipo de gobierno, como quienes se encuentran en la oposición. Todos los concejales tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones.

Considera el Sindic de Greuges que los concejales tienen derecho a acceder a la información municipal de manera gratuita y por vía electrónica. De esta forma, no se paraliza en absoluto el normal funcionamiento de los servicios públicos municipales. Por otro lado, la legislación específica en materia de régimen local ha querido que el acceso a la información de los regidores sea rápido, sin retrasos de ningún tipo, puesto que esto dificulta más allá de lo razonable el ejercicio de un derecho fundamental.

Es el mismo Sindic de Greuges, quien fomenta la iniciativa cada vez más extendida entre las corporaciones locales, que consiste en permitir este acceso directo, al sistema de gestión electrónica de los expedientes municipales, puesto que, de esta forma, se reduce considerablemente la necesidad constante de presentar solicitudes de acceso a la información pública por parte de los concejales de la oposición y, al mismo tiempo, se alivia la carga de trabajo soportada por parte de los funcionarios y servicios municipales. Además, existen sentencias previas del TSJ de la Comunidad Valenciana que lo avalan.

La moción fue rechazada por parte del equipo de Gobierno socialista de Sagredo sin entrar a valorar o a ofrecer alguna alternativa que permita agilizar la gestión en el acceso a cualquier expediente municipal y a la vez aliviar la carga de trabajo a los funcionarios.

Según el concejal popular, José Vicente Riera, no se ha dado una justificación clara, de porque no se permite que se acceda a los expedientes de manera directa, tal y como sugiere el Sindic y añade que “esta habría sido la mejor de las oportunidades para mostrar que Paterna es realmente transparente y que no tiene nada que ocultar en el fondo de los cajones”, en clara referencia a los expedientes.