A Vox no le gusta aquello que tenga que ver con las políticas dirigidas a la mujer o la igualdad. No lo oculta. Es más, si tiene ocasión, incluso las ridiculiza.

El último episodio protagonizado por la formación de ultraderecha ha sucedido en Rocafort. Concretamente en el pleno de abril. En el largo turno de ruegos y preguntas, el concejal socialista Rafael Ferrando cuestionó a Sergio Herrero, edil Educación y Servicios Sociales en el tripartito junto con PP y Cs, su opinión sobre la Semana de la Dona. El regidor admitió que su compañera Rosario Marco (Cs), concejala de Igualdad, “tiene un trabajo complicado y es gestionar igualdad en un gobierno en el que está Vox” y reconoció que “ni mi partido ni yo tenemos problema alguno en que se celebre la Semana de la Dona”. Y refrendó su postura: “A ver, perdón por la ridiculez, pero si existe el día de la croqueta, me parece excelente y maravilloso que haya un día de la mujer y se exalte el papel que tiene la mujer en nuestra sociedad”.

Sergio Herrero dijo recordar “muy bien la campaña del año pasado de la señora Marco, en el que se exaltaba el papel de la mujer y muchas facetas que parecen olvidadas como el papel de cuidadora”. Así, el concejal de Vox reiteró que “no tengo problema en que se celebre la Semana de la Dona”.

En cambio, si admitió que tiene un “problema, porque creo que en absoluto obedece a los fines que se merece, es con el feminismo. Con eso no estoy de acuerdo y desgraciadamente se convierte muchas veces la Semana de la Dona en la exaltación del feminismo, y con el feminismo no tengo afinidad ideológica. Pero con la Semana de la Dona no tengo problema”.

Por su parte, la concejala Rosario Marco defendió a su compañero de gobierno afirmando que las palabras de Herrero “ni tenían mala intención, ni tenían el objetivo de menospreciar o devaluar la semana de la dona. Creo que las dijo de manera inocente y sin pensar en la trascendencia que otros le podían dar”.

En ese sentido, la responsable del área de Igualdad de Rocafort resaltó que desde que ocupa la concejalía “he tenido el apoyo de todos mis compañeros de gobierno, tanto de PP como de Vox, y he podido trabajar y trabajo con absoluta libertad y están encantados con mi labor tanto el 8M como el 25N”. Así, Marco asegura que si “en alguna ocasión algún compañero ha tenido alguna discrepancia la ha manifestado con libertad”.