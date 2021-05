Mislata tendrá un Parkour Park graciasa la moción presentada por Compromís per Mislata que fue apoyada portodoslosgrupos políticos pr unanimidad. Compromís ha presentado esta moción para habilitar un espacio o diferentes zonas en el pueblo para la práctica del “Parkour” siguiendo la misma línea que se llevó adelante en octubre de 2016, con la propuesta del parque de street workout, del que actualmente ya puede disfrutar la población de Mislata.

La propuesta de Compromís nace de recoger las demandas de las y los jóvenes practicantes de esta disciplina deportiva que, actualmente, tienen que desplazarse en otras poblaciones por no existir estas en su localidad, circunstancia que no tan solo dificulta la práctica, sino que, además, induce a la utilización de espacios no preparados lo cual implica riesgos para los traceurs.

Según Javier Gil, Regidor de Compromís por Mislata: “el parkour es una alternativa de ocio saludable para la juventud de nuestro pueblo que rompe con el sedentarismo implícito que traen las nuevas tecnologías. Es por tanto que debemos de adaptarnos a los nuevos hábitos de la juventud y ver en esta una actividad física positiva, que no discrimina a nadie por su género, edad o procedencia”

El Parkour (del francés parcours, que significa recorrido) es una disciplina que consiste a desplazarse por el medio urbano o natural, superando los obstáculos que se presentan en el camino (vallas, muros, espacios vacíos...) de la forma más fluida y eficiente posible, y sirviéndose únicamente del propio cuerpo.