Bassot i Escola Valenciana anuncien un homenatge a Agulló en Burjassot

Amb el lema «Guillem, nosaltres no t’oblidem», els responsables d’este projecte ja es troben immersos en «l’organització d’una sèrie d’actes culturals que perduren en el temps per a mantindre vives la memòria i la lluita de Guillem i alhora combatre el feixisme i el racisme que assolen els nostres carrers».

Entre les activitats proposades destaca un concert d’homenatge a Guillem, amb la participació de diversos artistes del panorama actual valencià, dotant-lo de projeccions audiovisuals. Segons fonts de Bassot, «el cantautor Pau Alabajos ja ha confirmat la seua presència». Així mateix s’ha previst la creació d’un club de lectura que aspira a regularitzar-se a través de «convocatòries periòdiques d’aproximadament un mes». La primera cita arrancarà amb la novel·la documental «Guillem» de Núria Cadenes.

A més, per a les concentracions commemoratives en la plaça de l’Ajuntament de Burjassot de cada 11 d’abril –data de l’assassinat de Guillem Agulló–, s’espera «incrementar la participació de grups que representen béns d’interés cultural valencians com els de música i dansa tradicionals i colles muixerangueres».

El valencià com a vehicle

L’idioma vehicular del projecte «Guillem, nosaltres no t’obliden» serà el valencià en tos els àmbits. Així les actuacions artístiques, les intervencions en els actes, els llibres escollits per al club de lectura, els cartells, la difusió i la resta de recursos per a l’homenatge al jove activista «es desenrotllaran en esta llengua amb la finalitat de fomentar-ne l’ús». A més totes les activitats s’esdevindran a Burjassot. «L’elecció d’este municipi de l’Horta està motivada principalment per tractar-se del poble natal de Guillem Agulló», explicaren des de l’organització.