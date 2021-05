Ni Gran Entrada de Moros y Cristianos en Torrent, ni Cabalgata de la Cerámica de Manises, ni Passejà de Sant Onofre de Quart, ni Dansa dels Porrots de Silla, ni Cant de la Carxofa de Aldaia, ni Nit de les Figues de Xirivella... y así hasta enumerar todas las fiestas patronales que se celebran en los veinte municipios de l’Horta Sud entre junio y septiembre. El pleno de la Mancomunitat aprobó por unanimidad el pasado lunes la decisión de que las localidades no celebren festejos este verano, al menos en su formato tradicional con grandes eventos y afluencia masiva de vecinos y visitantes. En cambio ya estudian actos puntuales con control de aforo y medidas de seguridad, como ya hicieran el pasado año. Las localidades de Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Manises, Massanasa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Lloc Nou de la Corona, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent y Xirivella suman una población de unas 470.000 personas.

Cada municipio acudía a la Mesa de Diàleg Units per L’Horta Sud de la Mancomunitat tras responder un cuestionario sobre la celebración de festejos. Si bien es cierto que había cierta discrepancia entre los que celebran sus fiestas en junio y julio (no veían viable retrarlos a septiembe, por ejemplo) y los que las festejan en septiembre, todos se mostraban partidarios de evitar los grandes actos que congregan a centenares de personas.

Con ese punto de partida, la decisión fue unánime: Los municipios de la comarca acordaron no celebrar fiestas patronales este verano. La presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud , Eva Sanz, afirma que todos las localidades mostraron el mismo sentir. «Es imposible hacer las fiesas patronales tal y como se hacían antes de la pandemia», señala, al tiempo que no cree que la cancelación cause gran malestar entre las asociaciones festivas «porque precisamente ellas nos han demostrado y son un ejemplo de responsabilidad. Son las primeras en saber que no se pueden hacer los actos como quisieran y por tanto mejor no hacerlos», explica. Sanz informa que es conocedora de que los ayuntamientos están en la línea de ayudar a esas entidades puesto que como el resto de asociaciones también se han visto muy afectadas por la crisis causada por el coronavirus.

En cambio, en la reunión telemática también se abogó por actos reducidos con control de aforo y medidas de seguridad. «Hay que reinventar las fiestas adaptándose a la situación pandémica. Está claro que los municipios que tienes sus festejos a final de verano posiblemente puedan realizar más actividades al aumentar el número de población vacunada», explica Eva Sanz. Entre esos actos, según lo hablado en la mesa de diálogo, priman los espectáculos para público infantil así como las actividades culturales donde se pueda limitar el aforo y al aire libre, «pero nada de actos multitudinarios como cabalgatas o desfiles, ni todo lo que implica instalación de casetas en la calle para los festeros».

La suspensión de las fiestas en verano también lleva a la conclusión de que no se celebrarán fallas este verano, ya que a priori las juntas locales vieron con buenos ojos la directriz de JCF de abrir la posibilidad de celebrarlas en el segundo semestre del año a partir de julio. “No es un debate que se haya puesto sobre la mesa pero se sobreentiende que si han suspendido las fiestas, no deberían celebrarse las fallas o al menos si se hacen también muy adaptadas ala situación, aunque eso lo decide cada junta local fallera. Benetússer por ejemplo no va celebrar fallas en 2021”, sentencia.

Al aire libre y público sentado

La concejala de Cultura de Torrent, Susi Ferrer, apela a la «responsabilidad» para «evitar unas fiestas con gran afluencia». La regidora señala que «si bien ahora estamos bien en cuanto a datos sanitarios, no podemos lanzar las campanas al vuelo». Por tanto, Ferrer avanza que los grandes actos de Moros y Cristianos, las verbenas nocturas o los conciertos en Parc Central están descartados. En su lugar, como ya hiciera el ayuntamiento el pasado año con Música a la Fresca, el Autocine de Verano o les Nits d’Estiu a l’Hort de Trénor , se programarán actos reducidos para niños y mayores, al aire libre y con control de aforo y el público sentado. «La idea es que se siga potenciando la cultura y una oferta para los vecinos», indica la regidora.

Manises, por su parte, tampoco celebrará sus fiestas patronales en honor a Santa Justa y Rufina como siempre. El concejal Javier Mansilla indica que apostarán por actos culturales, «ya que en la Cabalgata de la Cerámica, el desfiles de moros y cristianos o los actos nocturnos, no está garantizado que sean totalmente seguros». La idea es la programación de actos al aire libre, control de aforo y temperatura y con el público sentado. «Serán monólogos, teatros, musicales y actos infantiles en varios barrios para evitar aglomeraciones de gente. La finalidad es que Manises cuente con una variada oferta cultural pero con seguridad», concluye.

Piscinas y escuelas de verano

Además de las fiestas patronales, en la Mesa de Diàleg Units per l’Horta Sud también se habló de la celebración de escuelas de verano y de la apertura de las piscinas municipales. En los dos casos, la mayoría de los municipios coincidieron en que sí tienen previsto realizar escuelas de verano el próximo mes de julio y que también están preparando sus piscinas de verano para poder abrirlas próximamente siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes.

Por último, tanto la presidenta como el vicepresidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz y José Cabanes trasladaron a los representantes municipales de la comarca la inquietud en el departamento de salud correspondiente a l’Horta Sud por el ligero repunte de casos de contagio en la zona. Tanto Sanz como Cabanes trasladaron la necesidad de seguir lanzando mensajes a la ciudadanía a través de los canales de comunicación de los ayuntamientos para pedir un último esfuerzo a sus vecinos y vecinas para cumplir con las medidas sanitarias.