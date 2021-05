Si nada se tuerce y todo va según lo previsto, Meliana será el primer municipio valenciano en celebrar festejos de Bous al Carrer en 2021. El calendario taurino arrancaría el 22 de mayo y se prolongaría los fines de semana hasta el 27 de junio. Así lo ha confirmado Vicente Nogueroles, presidente de Meliana Taurina, entidad que agrupa a las seis peñas taurinas.

La hoja de ruta está clara. Las peñas taurinas de Meliana llevan ya dos meses trabajando para reactivar los festejos en la población. Según explica Nogueroles, “todas las peñas se han mostrado a favor y lo tenemos todo previsto para celebrar los bous”, afirma.

Pero falta una pata muy importante en este banco: Sanitat. Nogueros, también presidente de la Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer de la C. Valenciana, explica que ya tienen pactado con Dirección General de Emergencias y la conselleria de Justicia, un protocolo de actuación para el regreso de los festejos taurinos. Aforo limitado del 50% en espacio cerrado, control de temperatura, mascarilla y distancias, venta de entradas anticipadas y prohibición de entremezclarse los espectadores de arriba del cadafal con los de abajo y dos entradas para evitar aglomeraciones. En una segunda fase, se aumentaría el aforo al 70%. No se espera la apertura de los bous a la calle hasta que la población vacunada no alcance el 70%.

“Estamos a la espera de que Sanidad publique, cuando finalice el estado de alarma, el decreto que regule los bous al carrer y reactivar los festejos”, señala Nogueroles. Por tanto, en caso positivo, Meliana ya lo tiene preparado todo para su celebración. “El ayuntamiento nos ha dicho que contamos con su apoyo y ya tenemos el expediente abierto en Justicia para, una vez se pronuncie Sanidad, aportar la documentación que nos falta”, sostiene.

En este sentido, los festejos de Meliana arrancaría el 22 de mayo, organizados por la peña Bou 80, y se prolongarían los siguientes fines de semana hasta el 27 de junio, donde como colofón y con el patrocinio de Corrals l’Afició, Meliana Taurina, la federación autonómica y la fundación Sanite, participarán una decena de ganaderías, las más pequeñas y afectadas por la pandemia.

De momento, Meliana Taurina ya ha iniciado los trabajos sobre los terrenos en los que se montará el recinto taurino, si Sanitat autoriza los festejos. En el protocolo que han diseñado las peñas melianeras figura, además, una pequeña enfermería para pruebas PCR y empresa de seguridad para garantizar el cumplimiento de las normas. En cuanto al recinto, la plaza portátil tiene capacidad para 2.500 personas con lo que el aforo de Meliana apenas superará el millar, según las previsiones de Nogueroles.

Para el presidente de la Federación las Peñas Taurinas, poder reactivar el sector “es lo más importante”. Nogueroles reconoce que los colectivos taurinos “somo entidades sin ánimo de lucro que vamos ajustando los gastos por la pandemia, pero los verdaderamente afectados son las empresas que viven todo el año del toro como ganaderos, empresas de montaje de plazas y barreras, transportistas o incluso gestorías especializadas”.