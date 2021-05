La població de Foios es prepara per a viure la Setmana del Llibre 2021. Amb totes les mesures sanitàries de prevenció contra la Covid-19, des de la regidoria de Cultura s’ha organitzat una completa programació, pensada per a tots els públics.

La programació arranca aquest divendres, 7 de maig, amb la inauguració de l’exposició Carmelina Sánchez-Cutillas, que romandrà oberta al públic fins al pròxim 14 de maig a la Biblioteca-Centre Social. A més, els contes arribaran de la mà d’Almudena Francés – 11 de maig a les 18.00 h – i dels alumnes del Cercle d’Art i Fet – 12 de maig a les 18.00, 18.30 i 19.00 h –. Totes dues activitats, que es desenvoluparan a la terrassa de la Biblioteca-Centre Social.

El 13 de maig, a les 18.00 hores, serà el torn del lliurament de la primera edició dels Premis Sambori Local – Contes i Música al Parc Rei En Jaume. I, precisament, en eixe mateix escenari serà quan, el 14 de maig, se celebre el Certamen de Viva Veu, a les 18.00 h, que posarà el fermall d’or a la Setmana del Llibre de Foios.

Per al regidor de Cultura, Juanjo Civera, «el foment de la lectura és essencial per a construir una societat més lliure. Per això, hem treballat per a oferir una Setmana del Llibre que, complint amb totes les mesures sanitàries, ens permeta mantenir viva la cultura».