Ni las casi 7.000 firmas, ni la declaración institucional del Ayuntamiento de Catarroja, ni el ofrecimiento de sus instalaciones por los colegios Vil·la Romana y Jaume I han sido suficientes para convencer a la conselelria de Educación de la creación de un aula CyL en Catarroja.

Un gran varapalo para Yolanda López, madre de Éric, un niño con autismo, que inició esta campaña de recogida de firmas apoyada por la Ampa del colegio Vil·la Romana porque se resistía a sacarlo de su entorno y matricularlo en las aulas de este tipo de necesidades especiales educativas que ya existen en localidades vecinas como Albal o Paiporta.

“Estoy decepcionada, pero era una decisión que me esperaba. El inspector me ha explicado que solo estaba el expediente de ëric sobre la mesa, porque los otros tres menores de Catarroja ya que ya están escolarizados en un aula Cyl en otros pueblos no cuentan”, explica Yolanda que piensa seguir con la pelea.

Te puede interesar: L'Horta Catarroja pide a Educación un aula CyL para el próximo curso

“Después del esfuerzo del consistorio, el apoyo de todos los partidos políticos, de las personas que me han ayudado a recoger firmas, de las AMPA, de las 6903 personas que creen que debería haber una aula CyL en el pueblo y nos han apoyado tanto, ahora no vamos a dejar de ejercer nuestro derecho de decir que no estamos de acuerdo, y por este motivo vamos a hacer una concentración con distancia y medidas higiénicas a las puertas de conselleria en cuanto obtengamos el permiso”, advierte.

Yolanda cree es perjudicial para el desarrollo de su hijo sacarlo de su entorno n Catarroja, por ello ha rechazado las opciones de matricularlo en un aula Cyl de otra población vecina y Éric continuará con sus estudios en el colegio Vil.·la Romana de Catarroja, con profesores de apoyo. “esperaremos un año y el curso que viene volveremos a intentar que conselleria instale en Catarroja un aula CyL porque ya habrán más niños”, concluye.