«Miradors de l’horta» cerca nous projectes per a 2021

El primer festival de disseny i cultura de l’horta valenciana organitzat per Turisme Carraixet, «Miradors de l’horta», ha obert la destinada a projectes per a la seua segona edició, que tindrà lloc a l’octubre de 2021. La idea és comptar amb una sèrie d’obres efímeres que s’integraran tant en l’espai agrícola com patrimonial de l’horta del Carraixet amb l’objectiu de reflexionar sobre un desenvolupament sostenible, sobirà i saludable de la ciutat.

Concretament, el lema de «Miradors de l’horta» enguany és «Futurs de l’horta», ja que es busca que la creativitat i altres disciplines siguen un mitjà perquè la ciutadania centre la seua atenció en l’horta, analitze la seua relació amb el territori urbà i pense en el seu futur, consolidant-se com un referent per a altres hortes periurbanes del món, com les existents a Llatinoamèrica o Europa.

Jurat de gran nivell

Tant València Capital Mundial del Disseny 2022 com l’Associació Valenciana de Dissenyadors/as de la Comunitat Valenciana (ADCV) donen suport a aquest festival d’art. A més, tenen representació en el jurat que valorarà les candidatures: Miguel Arráiz, director de projectes de València Capital Mundial del Disseny 2022, i José Manuel Ferrero, dissenyador de i membre de la ADCV. Així mateix, el planter el completaran representants del Col·legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana (Pablo Peñín, secretari) i del Col·legi de Dissenyadors d’Interior de la Comunitat Valenciana (Isabel Chover de Canyamás Estudi).

«Com en la primera edició del 2019, és un plaer per a la ADCV tornar a participar en el procés d’assessorament per a l’elecció de els/as creadors/as que participaran en el disseny i la realització de les obres efímeres del festival *Miradors de l’*horta. És una mostra que els municipis de la Mancomunitat del Carraixet tornen a confiar en el disseny com a eina de comunicació, innovació i diferenciació per a contribuir i fer arribar a la ciutadania un missatge de reflexió entorn del desenvolupament sostenible de l’horta, el seu futur i la necessitat de preservar aquesta a través del , afirma Ángel Martínez, president de la ADCV.