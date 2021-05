El nuevo arreglo escolar de la Consellería de Educación para el próximo curso prevé la inhabilitación de una unidad de infantil en el CEIP Ramón y Cajal de Xirivella. El grupo popular critica que el gobierno municipal no informe a los partidos de la oposición de este tipo de situaciones: “ni el alcalde, ni la concejala nos hicieron conocedores de esta problemática. Si no es porque nosotros preguntamos en una comisión, no se nos hubiese comunicado esta situación”, confirma Enrique Ortí, presidente del Partido Popular de Xirivella.

Los populares echan en falta una "muestra de apoyo pública" por parte del gobierno municipal hacia la comunidad educativa, “cuando los problemas vienen de la mano de sus compañeros de partido en la Generalitat, el PSOE de Xirivella no sale públicamente a dar la cara y defender los intereses de los vecinos de Xirivella porque no quieren incomodar”, según Ortí.

El partido socialista siempre se ha postulado como “salvador de la escuela pública”. Sin embargo, en esta ocasión, “las declaraciones del alcalde dando explicaciones brillan por su ausencia. No ocurrió lo mismo en el año 2014 cuando gobernaba el Partido Popular y se dio una situación similar en otro centro de la localidad, entonces sí tenían la valentía de recriminar este tipo de acciones ante las que hoy se mantienen callados”, añade Ortí. En esa ocasión, las gestiones realizadas por el Partido Popular y la comunidad educativa, evitaron que finalmente se suprimiera la línea, “estaremos atentos a lo que sucede ahora”, aseguran los populares.

Por su parte, la concejala de Educación, Encarna Martí, defiende que "hemos dado la cara, claro que lo hemos hecho. Hemos hecho lo que teníamos que hacer: dar nuestro apoyo al centro y la comunidad educativa, y presentar las alegaciones ante la conselleria, a través del concejo escolar municipal". En este sentido, la regidora socialista puntualiza que se trata de "una inhabilitación del aula, no un recorte o supresión como en 2014, cuando dirigía la conselleria María José Català".