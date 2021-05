Massamagrell ha acogido este martes el Foro Labora. Pilar Tarragón, Secretria General de UGT en la comarca de L´Horta Nord, y miembro del Consejo Rector del PactemNord ha participado en la inauguración del acto, donde ha querido resaltar que PactemNord es un Pacto Territorial referente en la comunidad valenciana, y un ejemplo para muchos otros pactos de la comunidad, es el impulsor y tractor de iniciativas de colaboración y coordinación entre todos los Pactos de la CV.

UGT pertenece al mismo de forma activa desde sus inicios. Tarragón ha remarcado que el PactemNord con el paso de los años a conseguido unir a todos los municipios de esta comarca y en el cual están representadas las empresas, a través de 2 asociaciones de empresarios de la comarca, Aupime y Asivalco, y están representados los trabajadores a través de los 2 sindicatos más representativos UGT y CCOO.

UGT en su intervención ha defendido que el Consorcio Pactem Nord "no es sólo un pacto por el empleo es mucho más, es la unión de toda la comarca y un ejemplo de participación y consenso, el cual ha demostrado con la adhesión de todos representar a la totalidad de la comarca, y con el paso de los años y la consecución de sus objetivos, con sus iniciativas innovadoras y experimentales ha demostrado que sabe hacer las cosas bien y sabe trabajar en equipo".

Desde UGT explican que la finalidad de estos Foros que organiza Labora por toda la C. Valenciana "es poner en común a las empresa de cada comarca que busca trabajadores/as , es decir que ofrecen puestos de trabajo, y a los desempleados y desempleadas de los municipios de la comarca y así facilitar la cercanía del trabajo, y desde el sindicato defienden que esto es bueno para los trabajadores y las trabajadoras y también para las empresas, reducir la movilidad y los desplazamientos es bueno para el medio ambiente, para la seguridad, y también para la conciliación familiar, tan necesaria en nuestros tiempos, algo de lo que en muchos foros se habla pero no muchas veces se practica".

La Secretaria General de UGT insiste en "son un sindicato de clase y por eso tienen que defender que no cualquier trabajo vale, no cualquier trabajo es bueno, tenemos que intentar que no se aprovechen de la necesidad de los desempleados y desempleadas, el objetivo siempre tiene que ser el empleo digno, estable y de calidad y este foro debe ser un ejemplo en la búsqueda de ese objetivo".

UGT informa de que en l'Horta Nord, "tenemos empresas importantes y representativas que buscan trabajadores, que ofrecen puestos de trabajo de distinta cualificación y en este foro se debe hacer lo posible por unir esa oferta de trabajo comarcal y esa demanda de empleo, primando la cercanía y la calidad".

UGT considera que estás ferias o foros "son importantes y son necesarias, que se deben realizar todos los años y en todas las comarcas, gestionadas, y organizadas por estos pactos por el empleo que ya tenemos por todo el territorio de la CV, y con el objetivo de unir las empresas que necesitan mano de obra con las personas cualificadas y preparadas para cada uno de esos puestos, al final lo que se debe pretender es disminuir los niveles de desempleo en nuestra comarca y escuchando y dando participación a todos los agentes del territorio lo podemos conseguir".