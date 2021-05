La policia local de Godella continua amb la seua campanya de control i vigilància de les persones que transiten per l’horta amb els seus animals de companyia per a garantir que complisquen amb les normes establides i per sancionar a les persones que accedeixen als camps per a recol·lectar il·legalment les collites.

El consistori ha intensificat la vigilància de l’horta ja que s’ha detectat que moltes de les persones que passegen per l’horta no assumeixen les normes referent als animals de companyia. És fonamental que els gossos vagen lligats junt als seus propietaris per a evitar que transiten lliurement sense control i que se recullen els seus excrements i dipositen a les papereres habilitades.

D’altra banda, les patrulles de la policia local també han posat el seu focus en la vigilància dels diferents camps, ja que s’estan produint robatoris de collites en els camps de les persones agricultores de l’horta.

D’altra banda, el consistori ha iniciat el programa de prevenció i control del mosquit tigre (Aedes albopictus) per a evitar la seua propagació, aplicant larvicides en els embornals, fonts, basses i zones enjardinades del terme.