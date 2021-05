Han passat ja catorze mesos des d’aquell març de l’any passat, quan de moment tantes coses van canviar. Quan ens vam adonar de fins a quin punt tot allò que consideràvem segur, evident o intocable va començar a trontollar. El principi d’uns mesos durs, únics i impossibles d’imaginar tan sols uns dies abans que tot començara. Mesos on hem viscut confinaments, restriccions, tocs de queda, on la nostra vida tal i com la coneixíem ha canviat, en alguns casos per a sempre. Mesos que s’han endut per davant a gent estimada, que ens han posat la inquietud i la incertesa o fins i tot la por al cos. Ho explicarem sempre: els temps de la pandèmia.

Però aquests temps estranys també han tret el millor que dúiem a dins. Episodis de solidaritat com potser feia temps que no véiem, i l’esperança de poder entre totes i tots superar les adversitats, i la sensació, també, que necessitem una societat cohesionada i amb uns serveis públics potents i socialment inclusius, que no deixen fora a ningú; tot açò i més ho hem viscut durant aquests mesos.

I en aquest sentit, vull destacar la tasca dels Ajuntaments, de les corporacions locals que, al remat, són l’administració més propera a la ciutadania i que durant aquests mesos han donat la cara, han estat a l’alçada davant d’unes circumstàncies que mai no podrien haver previst, i que ho han fet no sempre disposant de tots els mitjans necessaris. Alcaldesses i alcaldes, regidors i regidores i també el personal treballador públic han donat una lliçó de gestió davant les dificultats, d’arrimar el muscle quan més falta feia. I també hem constatat, una vegada més, la importància cabdal de la cooperació interinstitucional per fer front als reptes canviants de la nostra societat: perquè allò rellevant no és qui done solució als problemes, allò rellevant és la solució, i que arribe el més prompte possible. Cooperar per servir a la ciutadania, ara més que mai.

Parlava un poc més amunt de la importància de tindre uns serveis públics potents, inclusius; molts ja ho defensàvem fa dos anys, i tres, i deu, però ara aquesta necessitat és fa més inqüestionable. Perquè inqüestionable és la tasca essencial i valuosíssima de les persones que treballen en la sanitat, atenent a les persones malaltes, en els serveis socials, al costat de qui més ho necessita, i en l’ensenyament, mantenint les escoles en marxa i convertint-les en llocs segurs alhora que es continua garantint el dret universal a l’educació i que cap xiquet ni cap xiqueta es quede enrere.

Moltes coses s’han interromput, durant aquests mesos, però altres han seguit avant. Han seguit avant, per exemple, moltes programacions culturals, sempre que ha estat possible i amb totes les mesures de seguretat adients, perquè la cultura ens fa ser qui som i ens fa viure la vida i no només passar de puntetes per les setmanes i els mesos, i perquè és un sector bàsic que permet a moltíssima gent guanyar-se la vida i realitzar-se com a persones. Hem seguit avant, per exemple, i des de l’àrea que jo gestione directament, traient ajudes per als municipis en la lluita contra el canvi climàtic, perquè continuem sense tindre planeta B i perquè tot allò que no fem avui és un llast que mai no recuperarem del tot. Són només dos exemples entre tantes i tantes històries de tantes i tantes persones que ens demostren, dia a dia, que malgrat tot seguim avant. Ha sigut i és un repte com cap altre, però seguim avant.