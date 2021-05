El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) formalizaba el mes pasado el contrato para la redacción del proyecto para la conexión entre la V-30 y la A-30 en sentido Madrid, a la altura de los términos municipales de Xirivella y Mislata. Enrique Ortí, Presidente del Partido Popular de Xirivella asegura que a día de hoy “seguimos esperando a que el gobierno municipal de Xirivella se pronuncie al respecto y aclare cuáles son sus planes e intenciones ante este proyecto”.

“Michel Montaner organizó en marzo de 2017 una manifestación contra el mismo anteproyecto elaborado por el entonces Ministerio de Fomento basándose de forma consciente en la falacia de que su ejecución supondría la supresión del acceso al municipio por la Plaza España. Montaner era conocedor y desde Madrid se lo confirmaron unos días antes de la manifestación, asegurándole que no se suprimiría dicha entrada”, añade Ortí.

Según los populares, ante la formalización del contrato para la redacción del proyecto, que es “exactamente el mismo que el anteproyecto que Montaner vio en 2017, ahora simplemente se muestra vigilante para que el proyecto no atente contra los intereses del municipio. Sin embargo, cuando gobernaba el PP, Montaner era capaz de organizar una manifestación y ahora con sus socios de partido en la Consellería y el Ministerio, tan solo se muestra vigilante cuando el proyecto no se ha modificado en nada”.

“Si realmente Montaner piensa que el proyecto puede atentar contra los intereses de nuestros vecinos cómo pensaba en 2017, ¿por qué no organiza una manifestación ahora?”, se pregunta Ortí. “Si hace unos años le bastaba con una mentira para organizar una gran reivindicación, no entendemos por qué hoy no hace lo propio”.