Anulan una oposición de Policía en Torrent por las plazas para mujeres

El juzgado de lo Contencioso Administrativo N7 de València ha anulado la convocatoria y las bases del proceso de selección de 15 plazas de agente de la Policía Local de Torrent por considerar contrario a derecho la reserva de tres puestos para mujeres.

El caso atañe a las bases de la oferta de empleo pública de 2017, 2018 y 2019 con reserva de tres puestos del turno libre para mujeres. Fue el Sindicato de Policías y Bomberos de la Comunitat Valenciana (SPPLB) el que presentó un contencioso al considerar que las bases no se ajustan a la disposición séptima de la Ley 17/2017 de la Policía Local. Tampoco estaba conforme con el cálculo de la reserva de tres plazas para mujeres, ya que consideraba que se había aplicado el 30% sobre el total (15) y no sobre cada una de las ofertas anuales: dos para 2017 y tres para 2019, con lo que no se alcanzaría el mínimo. En 2018 sí habría una plaza para mujer al ofertarse un total de 5.

En este sentido, el SPPLB sostiene que la normativa contempla que, con independencia del resultado de las pruebas o del total de puntos obtenidos, aun con menor puntuación, «se adjudiquen plazas a favor de las mujeres, aunque otros aspirantes, hombres , hayan obtenido mayor puntuación total, si la diferencia en la puntuación es como máximo de un 15%, lo que resulta contrario a los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad».

La magistrada analiza la Ley de coordinación de la Policía Local y apunta que se «establece una reserva del 30% de las plazas para mujeres, aplicable únicamente a las plazas a las que se acceda por turno libre, y siempre que se convoquen más de tres plazas en dicho turno». Además, la jueza también entra en diferentes sentencias a nivel europeo. Así, aprecia en el caso de Torrent que se trata de una situación «resultando clara la conclusión del TSUE al determinar que no resulta conforme a la directiva 76/207CEE el método de selección que otorga preferencia a un candidato del sexo infrarrepresentado que tienes unos méritos inferiores a los candidato del sexo opuesto».

Asimismo, la adjudicación de Torrent «supone una concesión automática e incondicional respecto a las candidatas femeninas de la plaza sin que se acredite que se haya producido apreciación objetiva alguna de las candidatas ni que se han tenido en cuenta situaciones particulares de naturaleza personal de todos los candidatos, tal y como exige la jurisprudencia del Tribunal Europeo».

Sobre el asunto, el sindicato UGT ha pedido al Ayuntamiento de Torrent y a la Generalitat que recurran la sentencia, además de considerar que el SPPLB «va contra las medidas aprobadas por una gran mayoría de la sociedad en el Pacto Valenciano contra la Violencia de Genero

El ayuntamiento acata el fallo y el PP critica la gestíon

La concejala de Seguridad Ciudadana, Inma Amat, matizó que se trata de una cuestión del departamento de Personal pero avanzó que el consistorio asumirá la sentencia y modificará las bases. Por su parte, el concejal del PP Nacho Carratalá ha criticado que esta sentencia «es una muestra más de la nefasta gestión socialista de todo lo relacionado con la Seguridad Ciudadana en Torrent», y «demuestra, una vez más, que la Ley de Coordinación de Policías Locales no se ocupa de los problemas reales de la policía».