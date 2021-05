La represa de les activitats de l’Institut d’Estudis Comarcals (Ideco), després del llarg confinament, ens porta de nou a la celebració de la nostra festa comarcal. Així, el 21 de maig, a les 19h., a la Sala Cívica (antic mercat) de Torrent, tenim un pretext per retrobar-nos pel lliurament dels guardons anuals i la presentació dels premis d’investigació, convocats amb la col·laboració de l’Ajuntament de Torrent i de la Mancomunitat de l’Horta Sud. Durant la vetllada, atorgarem el V Premi «Carmen Valero» a Conxa Romero i el XI Premi «Quico Moret» a Vicent Cardona.

El premi «Carmen Valero» es concedeix a una trajectòria comarcal en defensa i promoció de la llengua i cultura del PV. Conxa Romero i Caudeli, mestra compromesa, ha format part de dues escoles pioneres en l’ensenyament en valencià: la Tramuntana, al Vedat de Torrent, en 1968 i la Nostra Escola Comarcal, en 1972, en Picassent. Ha estat membre del moviment Freinet a través de la Secció de Pedagogia de Lo Rat Penat, l’Associació per a la Correspondència i la Impremta a l’Escola (ACIES) i el Moviment d’Escola popular del PV (MCEP). Va participar en les primeres Escoles d’Estiu del PV, en la publicació d’articles en la revista All-i-oli i en la realització de nombrosos cursos didàctics. Actualment forma part del Col·lectiu de Mestres Jubilats Freinetistes del PV.

El premi «Quico Moret» reconeix persones o institucions que s’han distingit pel treball de vertebració i desenvolupament del patrimoni de l’Horta Sud. Vicent Cardona i Puig, influït pel corrent renovador del Concili Vaticà II i els plantejaments de Joan Fuster, és un capellà progressista vinculat amb el poble, la cultura i la llengua. Després d’una activitat pastoral a la Vall d’Albaida i la Safor, ha estat rector a la comarca de les parròquies de la Mare de Déu de l’Olivar d’Alaquàs (1982-2004) i Sant Cristòfor Màrtir de Picassent (2008-fins ara). Ha animat la creació de línies de valencià a l’Escola Parroquial de Picassent i els moviments escolta Argila i Pas de Pi. Va fundar La Fulla de l’Olivar, en 1985, a Alaquàs i va ser director de Saó (1995 i 1998), on actualment forma part del Consell de Redacció.

En l’acte s’atorgarà el XXIVé Premi d’Investigació de l’Horta Sud, a Santi Ferrandis Valero, especialitzat en història contemporània per la Universitat de València, pel treball «Faustí Barberà. El pare del valencianisme polític», pel seu interés en la recerca, aprofundiment i anàlisi del pensament polític del metge, editor, erudit i bibliòfil Faustí Barberà (Alaquàs, 1850-València, 1924). Treball que enguany s’editarà al llarg de 2021. Ferrandis actualment està preparant la seua tesi doctoral i ha publicat articles en Annals de l’Ideco i en Saó.

També es presentarà «Les alqueries de Picanya» de Joaquín Vila-Belda Martí, doctor i enginyer superior per la Universitat Politècnica de València, editat per l’Ideco i Perifèric Edicions, amb el suport de l’Ajuntament de Torrent i de la Mancomunitat de l’Horta Sud, fruit del XXIIIé premi d’Investigació. Un recorregut històric per les alqueries, des de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem del Senyoriu de Torrent i Picanya, fins a la publicació del primer cadastre rural en 1932. Vila-Belda investiga les expulsions dels semites i la història de les alqueries de la comarca de l’Horta.

Motius més que suficients per a què les persones que treballen en la defensa del patrimoni de l’Horta Sud assistesquen a la nostra celebració, que té el valor afegit, pel lliurament a l’Ideco del Premi Recercat 2020, atorgat per l’Institut Ramon Muntaner, coordinadora de més de 120 Centres d’Estudis del territori de parla catalana.