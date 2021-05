El Foios Atlètic CF busca jugadoras para crear un equipo femenino

Una apuesta de la nueva directiva, encabezada por Toni Palau, que, en su primer año al frente, está dando pasos hacia adelante, pese a toda las dificultades que ha planteado el coronavirus. «Poco a poco vamos creciendo y tenemos mucha ilusión en este nuevo proyecto que planteamos, cuyo mérito es, sobre todo, de nuestra entrenadora Sara Muñoz», reconoce el presidente del club.

Fue Muñoz, entrenadora de varios equipos de fútbol base del club, y la única mujer en la directiva, la que propuso la idea de crear una sección femenina. «La verdad es que pensaba que me iban a decir que no o poner alguna traba, pero todo lo contrario. Todos dijeron que sí sin poner ninguna pega. la verdad es que me sorprendió y me emocionó», reconoce la entrenadora, quien explica por qué decidió dar el paso. «Estaba harta de tener que marcharme a otros pueblos para dirigir a chicas (ha estado en el Fenix de Moncada y en el Manisense) y no poder hacerlo en el club donde entreno, así que lancé la propuesta», recuerda.

Muñoz, sin embargo, dejó claro desde el principio que quiere que sea un proyecto serio. «Quiero que se le dé la importancia que se merece. Que tengan su espacio y su horario de entrenamientos y que no se le dé el partido de las 15 horas que es a la hora que nadie quiere jugar», apunta.

De momento, con ayuda de alguna jugadora que conoce, ya han conseguido el sí de media docena de futbolistas. «Necesitamos al menos 15 para formar equipo, aunque lo ideal sería tener una plantilla de 22», maqnifiesta.

Ahora, el otro reto es conseguir financiación. «Queremos que las jugadoras paguen lo mínimo, o incluso que les pueda salir gratis, pero eso es complicado, aunque estamos trabajando en ello», sentencia.