L’església del monestir de Sant Miquel dels Reis acull el 23 de maig a les 12 hores un concert del pianista picanyer Antonio Galera, organitzat per la direcció deneral de Cultura i Patrimoni.

Galera ha seleccionat un programa que s’iniciarà amb la Sonata op. 27 núm. 2 en do# menor, ‘Clar de lluna’, de L. v. Beethoven (1770-1827), a la qual seguirà la segona llegenda ‘Sant Francesc de Paula caminant sobre les ones’, de F. Liszt (1811-1886), per a continuar amb una selecció del primer llibre de ‘Preludis’ de C. Debussy (1862-1918), inclosa en el seu disc ‘Prélude’, i finalitzar amb les ‘Danses argentines’ d’A. Ginastera (1916-1983). Les entrades són gratuïtes amb reserva prèvia a través de l’enllaç d’Eventbrite amb un màxim dequatre per persona.

Antonio Galera va llançar en 2019 el seu primer treball discogràfic. Amb el títol ‘Prélude’, està concebut en forma de recital i conté composicions de Johann Sebastian Bach, César Franck, Claude Debussy i Henri Dutilleux.

Imparteix cursos en la Universitat de València i en escoles i universitats de França, Bèlgica, Itàlia, Mèxic, Malàisia, Qatar, Espanya i els EUA. Dissenya projectes com el Festival Iturbis per a la Diputació de València o el Festival dels Horts, en Pîcanya.