L’Ajuntament d’Alaquàs ha realitzat un informe sobre la gestió de residus al municipi amb l’objectiu de conéixer amb més detall el comportament de la ciutadania pel que fa al reciclatge i poder establir un pla d’acció. De l’informe es desprén que Alaquàs és una de les poblacions que menys residus no seleccionats genera de la comarca amb vora 345 quilograms per habitant a l’any. Una xifra que per baix de la mitja comarcal que «reflexa el compromís i bon comportament de la ciutadania».