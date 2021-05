L’Ajuntament de Catarroja treballarà en els pròxims mesos en la renovació integral del parc dels Barraques, una actuació estratègica per a actualitzar un dels emblemes per a l’oci de la ciutadania i millorar el seu entorn.

El primer pas ha sigut l’aprovació per la Junta de Govern Local de la licitació de la redacció del projecte, que té un pressupost de 35.000 euros. S’espera que en el termini de dos mesos estiga ja adjudicat per a posar-lo en marxa en l’últim trimestre de 2021.

Dins del projecte es té prevista la rehabilitació del quiosc i tot l’entorn així com la zona de jocs infantil. A més, està contemplat un dragatge del llac per a la seua reparació, el trasllat i ampliació de la zona canina de l’entrada i un nou accés a les aules d’infantil per al col·legi Joan XXIII.