El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha abierto el plazo para que los más afectados por la pandemia soliciten la segunda fase de las Ayudas Paréntesis. El Consistorio incrementa en un 330% las actividades que pueden optar a esta nueva convocatoria. De los veintiocho sectores que accedieron a las primeras ayudas, ahora se añaden otros noventa y dos, lo que supone un gran salto cuantitativo. Con este nuevo impulso, se pretende llegar a la mayoría de actividades que han tenido un fuerte descenso de ingresos durante los últimos meses.

Además, el objetivo principal es que el dinero llegue cuanto antes a las cuentas de los vecinos y vecinas. Por eso, se agilizarán todos los trámites para que se abone antes de verano. En esta segunda fase, se prevé repartir 299.000 euros entre trescientos negocios locales. Entre ellos podemos encontrar: taxi, confección de prendas de vestir, artes gráficas, fotografía, joyería y artículos similares, equipos informáticos, gimnasios, reparación de calzado y de artículos de cuero, quioscos, artículos de papelería o heladerías.

Si esta cifra se cumple, cada uno recibiría una cantidad fija que rondaría los 1000€ además de 200€ adicionales por persona trabajadora a su cargo.

Asimismo, los que se presentaron la primera vez pueden volver a hacerlo siempre que aporten gastos nuevos que no incluyeron en la primera solicitud. En esa convocatoria el grueso de las ayudas se destinó a hostelería, restauración, ocio nocturno, turismo así como las relacionadas con la creación artística, cultural o las vinculadas con el deporte y el entretenimiento ahora se pretende llegar a la práctica totalidad de las actividades afectadas por la crisis. Por otra parte, está previsto que en breve salga la convocatoria del Plan Resistir Plus, impulsado por la Generalitat y dirigido a los comercios y actividades de Quart de Poblet que, directa o indirectamente, hayan sufrido los efectos de la pandemia en sus cuentas de resultados y que no hayan podido optar aun a las ayudas aprobadas por el Consell.

El Ayuntamiento de Quart de Poblet fue uno de los primeros en abonar el total de la primera fase de las Ayudas Paréntesis del Plan Resistir a las empresas y autónomos que lo habían solicitado. El Consistorio abonó 312.000 euros en tiempo récord y ha sido uno de los primeros municipios en resolver los expedientes de las Ayudas Paréntesis.

Estas ayudas suponen un balón de oxígeno financiero a los colectivos más afectados por el parón obligatorio de la actividad establecido por las restricciones sanitarias.

Las cantidades concedidas servirán para hacer frente a los gastos comunes como agua, luz, alquiler del local, pago de la cuota de autónomos o lo que las empresas consideran prioritario para su funcionamiento.

Además de este plan de ayudas, el Gobierno municipal liderado por Carmen Martínez, ha establecido otras medidas como la suspensión de las tasas por mesas y sillas para el sector hostelero o la ampliación del espacio en la vía pública destinado a las terrazas para intentar compensar las restricciones exigidas en el interior de los locales.

Asimismo, en el pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet, se aprobó inyectar 3.999.242,12 euros a la protección de las familias más castigadas por la covid, a fomentar y asegurar el empleo, a los autónomos y a la promoción del comercio local. También se destina más de un millón y medio a actuaciones concretas para mejorar el entorno urbano, los espacios naturales y otros aspectos muy demandados por los vecinos y vecinas.