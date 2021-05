Se traspasa alcaldía en l’Horta

Cuatro municipios de l’Horta se preparan ya para el relevo en sus respectivas alcaldías. Godella, Massalfassar, Paiporta y Rocafort celebrarán entre junio y julio los plenos para nombrar nuevos alcaldes y alcaldesas y cumplir con los pactos de gobernabilidad firmados en mayo de 2019, excepto en Massalfassar, que se acordó el pasado año tras una moción de censura y aplaza el cambio a septiembre.

Eva Sanchis dimitirá de alcaldesa de Godella en el pleno ordinario del próximo 27 de mayo. Una semana después, el 3 de junio, está previsto que se celebre una sesión extraordinaria para que Teresa Bueso (PSOE) acceda a la alcaldía. Así se cumplirá el acuerdo que Compromís y PSOE sellaron en junio de 2019. Cabe recordar que ambas formaciones tienen ocho concejales en total y están a uno de la mayoría absoluta. Ese votó lo obtuvo Sanchis hace dos años de su exsocia Irene Ferré, de Unides Podem, que se mantiene al margen del bipartito. Ahora, salvo sorpresa y pese a las discrepancias públicas de Ferré con determinadas cuestiones del ejecutivo local, la concejala morada volverá a apoyar a un gobierno progresista en Godella.

Agustín Aliaga (PP) será desde julio el alcalde de Rocafort para lo que queda de mandato, relevando a Guillermo José (Ciudadanos). Así esta estipulado en el pacto que firmaron los populares hace dos años con Cs y Vox, después de varios días de intensas negociaciones, en las que el partido naranja también habló con el PSOE, que no aceptó alternar la alcaldía con una formación con solo dos ediles.

El tripartito de derechas llegará al pleno de cambio de alcaldía con una vía de agua, después de que el alcalde destituyera a la concejala de Urbanismo Susana Martínez (PP) por una pérdida de confianza y por no verla preparada para el puesto. La decisión unilateral de José sentó muy mal entre las filas populares, a solo dos meses del relevo. Tras un par de reuniones, se limaron ciertas asperezas, aunque no todas, y el pacto de gobierno se mantiene, pese a que el PP ha asegurado que no hubiera tomado una decisión como la del alcalde naranja en caso de ostentar la vara de mando , y que la relación con sus socios ya no será igual. Se espera una remodelación de competencias con la llegada de Aliaga.

En Paiporta, su actual alcaldesa, Isabel Martín (Compromís) tiene previsto renunciar a su cargo en el pleno de junio. La relevará Maribel Albalat (PSPV), tras el pacto de gobierno alcanzado «in extremis» tras las elecciones municipales del 26-M. Precisamente fue la alternancia de la alcaldía la que estuvo a punto de poner al PP al frente del ayuntamiento, puesto que Vicente Ibor obtuvo la mayoría de votos logrando ocho concejales frente a los seis de Compromís y los cinco del PSPV.

La alternancia, a priori, parece que se va a realizar con normalidad pese a que en el último pleno ya empezaron a visualizarse las primeras discrepancias, al no salir adelante una moción del PSPV por la abstención de su socio de gobierno. Hay que recordar que en la anterior legislatura los socialistas abandonaron el tripartito formado por Compromís y Podeu.

Esta legislatura pasará a la historia de Massalfassar como la de los tres alcaldes. Una moción de censura el pasado mes de julio relevó del gobierno a Joan Morant de Compromís, que gobernaba en minoría, para situar a un tripartito formado por PP, Cs y Demòcrates Valencians , partido nuevo creado por el exalcalde de Compromís Carles Fontestad. Un tripartito formado por un pacto en el que se acordó la alternancia en la alcaldía. Este primer año el alcalde ha sido Álvaro Montañés del PP, que renunciará a su cargo en agosto, para que en septiembre en el Pleno tome posesión Higinio Yuste, de Cs, lo que resta de legislatura.