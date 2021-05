El CEIP Jaume I de Paiporta estrena pati coeducatiu infantil

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i el regidor d’Educació, Alejandro Sánchez, han pogut visitar i comprovar en primera persona les millores que incorpora aquest pati, acompanyats per professorat del centre i la directora d’Ikea València, Carmen Spinola. Xiquets i xiquetes del centre han sigut els encarregats de presentar el projecte, concebut abans de la pandèmia, a partir de les propostes del mateix alumnat.

L’alcaldessa Isabel Martín ha explicat que «aquest és un exemple de com els centres educatius estan en contínua evolució gràcies a la participació de la comunitat educativa».

Per al regidor d’Educació, «la forma més natural d’aprendre per a xiquets i xiquetes és per mig del joc i en aquest nou espai treballaran aspectes molt positius».

L’objectiu del nou pati és proporcionar un espai a l’aire lliure on xiquets i xiquetes juguen aprenent, unint-los i motivant-los en el seu procés d’aprenentatge. Per a aconseguir-ho, la comunitat educativa del centre en el seu conjunt s’ha implicat per donar forma a aquest pati, des del professorat fins a l’alumnat o mares i pares han col·laborat en el procés.