El portavoz local, Pep Val, ha recordado que “implantar peajes en las carreteras va en contra del pacto de investidura que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez con Compromís, firmado hace menos de año y medio”. Val ha destacado también que el territorio valenciano ha sido durante décadas la segunda comunidad autónoma con más kilómetros de vías de pago, solo por detrás de Cataluña, y que gracias a las reivindicaciones históricas del pueblo valenciano consiguió la liberación de la AP7 al inicio de este 2021.

Para los ecovalencianistes es imperativo andar hacia una movilidad más sostenible, reduciendo el uso del coche privado e incentivando el transporte público. Pero la propuesta que lanza el Gobierno de España "solo conseguirá reducir la movilidad entre aquellas personas que no se lo pueden permitir, no suponiendo ningún perjuicio por aquellas personas con una mayor renta, y no solucionando el grave problema de emisiones que provoca el transporte por carretera".

La moción presentada por Compromís también insta en el gobierno a" acelerar la inversión y los trabajos de ejecución de todos los tramos del Corredor Mediterráneo para cumplir todos los compromisos adquiridos. En el Estado español le queda mucho camino para hacer en materia de transporte público y movilidad sostenible antes de empezar a grabar el uso del coche privado; la transición ecológica será socialmente justa o no podrá ser” insisten desde la coalición.