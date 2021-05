Amb més d’un any llarg de situació pandémica, costa creure que encara es puga mantindre la idea que pot estar l’activitat econòmica en marxa mentre els hospitals col·lapsen entre un allau de malalts. La salut de totes i tots és l’única forma de recuperar la vida que coneixiem i amb ella, la activitat econòmica i social. No podem buscar retallar el camí; barrar el pas al virus (amb mesures de protecció i vacunes) és la forma de recuperar sectors com el turisme, l’hostaleria, la cultura o l’esport. Podem fer passos per a anar avançant però han de ser passos prudents i resposables.

Imatges com les vistes amb el final de l’estat d’alarma disten de ser exemple de responsabilitat o llibertat; són egoïsme irresponsable. Amb la idea que la lluita contra la propagació del virus era l’únic camí, des de l’Ajuntament de Picanya van decidir posar en marxa diferents iniciatives per a dotar a comerços, bars, centres educatius o instal·lacions municipals de mesures de prevenció.

Les dues línies de treball fonamentals han estat garantir l’atenció a les persones en situacions més difícils i la prevenció del contagi i la protecció de la salut. Les primeres accions foren les relacionades amb la informació amb notícies, dades i avisos a la web municipal, xarxes socials, cartells o mupis. També es va treballar intensament per a trobar la fòrmula per a abastir a la població de mascaretes i, finalment, es van repartir milers entre el veïnat.

Es va procedir al repartiment al comerç local de pantalles de protecció facial i instal·lació gratuïta de mampares, que també s’instal·laren a dependències municipals com l’Ajuntament, Serveis Socials o la Biblioteca.

De cara a la detecció de rebrots, l’Ajuntament va lliurar, de forma gratuïta a comerços i hostalers (i als centres educatius), termòmetres de control que permeten detectar ràpidament els casos de febre, un dels símptomes de la covid-19. Termòmetres de peu i dispensador de gel també es van instal·lar en l’accés a les dependències municipals.

A la volta de les vacances de Nadal, les aules dels tres col·legis, les escoles infantils, la d’adults i l’institut van incorporar purificadors d’aire amb filtres HEPA, capaços d’atrapar fins al 99% de les partícules nocives, que també arribaren als comerços i establiments d’hostaleria, i les oficines municipals amb atenció al públic.

Sabem que el final del malsomni de la pandèmia està prop, i si fem un últim esforç comú, un últim «sprint» de responsabilitat i precaució, eixe final arribarà abans. Pel contrari, la irresponsabilitati els comportaments egoïstes allunyaran eixe final, allargaran el patiment i sens dubte, agreujaran la difícil situació econòmica i social perquè, sense salut, no hi ha economia.