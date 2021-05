"Llevamos 18 años tragando polvo en nuestras casas"

Vecinos del último tramo de la calle José Codoñer de Massanassa denuncian que llevan 18 años sin «poder abrir ni las terrazas, ni las ventanas porque se llenan las habitaciones de polvo».

Paradójicamente una de las zonas mejores y mas nueva urbanísticamente hablando de la localidad cuenta con un tramo sin asfaltar. La «culpa» la tienen tres solares de propiedad privada que han bloqueado la urbanización de esta zona.

«Eso lo entendemos, pero estamos hablando de que apenas son 150 metros. No estamos pidiendo que pongan aceras al lado del solar, simplemente que igual que en alguna ocasión han echado grava que echen asfalto para evitar que cada vez que pase un coche todo el polvo se nos meta en casa», explica un vecino. «Yo ya he renunciado a abrir la terraza, incluso a limpiarla porque es imposible, sobre todo por la tarde, que no paran de entrar y salir coches», señala otro afectado.

Según estos vecinos las reclamaciones realizadas al ayuntamiento no han tenido recompensa. «Ya llevamos 18 años así, desde que se hizo la finca y estamos hartos. No solo es el polvo, cuando llueve se convierte este tramo en un barrizal y se hacen agujeros, con el consecuente ruido que hacen los coches cuando pasan por ellos», explica .

Estos vecinos afirman que realmente se trata de un acción pequeña que no entienden como no ha sido solucionada ya. «Pagamos nuestros impuestos como los demás y se supone que tenemos un consistorio saneado económicamente que puede hacer frente a este problema. Solo pedimos que echen alquitrán u hormigón para evitar que se levante polvo como solución urgente».

Reclamación del PSPV

Estas quejas de los vecinos también han sido recogidas y trasladadas al pleno en más de una ocasión por elgrupo municipal del PSPV. De hecho, su concejal Fran Raga, recuerda que «el desbloqueo de la urbanización de este tramo de José Codoñer era una de las actuaciones que estaba en la lista de exigencias que le presentamos al gobierno para apoyar los presupuestos, como así ha sido, y por tanto al aceptarlas se han comprometido a realizarla este año».

El alcalde asegura que se solucionará el problema este año

El alcalde de Massanassa Paco Comes afirma que es consciente de la problemática de esta calle y que quiere ponerle solución esteaño. «Mis puertas siempre han estado abiertas para los vecinos, pero el problema es que los propietarios de los solares rechazan la reparcelación y el consistorio no tiene competencias para actuar ahí», explica. Aún así, el primer edil asegura que «volveré a reunirme con los propietarios de los solares para llegar a un acuerdo papara la reparcelación de la zona y sino lo hará el ayuntamiento de forma forzosa».