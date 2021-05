En termes generals, dir «no» és més difícil que dir «sí». Per contra, afirmar implica major responsabilitat. Els alcaldes, molt sensibles a l’opinió pública, tenim molts problemes en dir no y ens horroritza dir sí per tot allò que ens obliga a assumir.

Actualment la societat està molt cansada de rebre un «no» per resposta, de que li diguen no a les seues llibertats individuals, de negar-se-li el compliment del seu desig. Els ajuntaments s’han acostumat a prohibir amb una llei superior en la mà, com lliurant-se de raspalló d’una crítica segura: «és que ens obliguen a prohibir». D’esta forma el culpable pot ser alguna instància superior: el govern autonòmic o el central.

Per altra banda, prohibir en una societat ben comunicada te el perill de provocar entre la ciutadania una recerca de municipis on per no dir que no, s’ha fet alguna liberalitat. Este és l’efecte que anomene «en el poble del costat», començar la frase: «en el poble del costat sí que deixen fer tal o qual...» L’opinió pública és general molt més globalitzada del que es puga vore des de dalt del campanar local.

Dir sí-dir «sí-sí»- altrament, és voler demostrar que s’està al costat del poble. En definitiva, encarnar el rol que popularment se li atribueix als alcaldes com a campions del veïnat. Dir «sí-sí» eleva el risc de la responsabilitat. Assumir per exemple, conseqüències penals «per el bé del poble»(encara que entenguem per bé del poble una nit de paelles...). També es corre el risc d’acabar en el parany de fer més coses del que li pertoca al municipi, simplement perquè ja no es sap dir que no i s’ha fet creure al poble que l’ajuntament és un país en miniatura...

Com ser alcalde en estos temps i sortir indemne? De cap manera! No ens han elegit per a tirar balons fora tenint unes competències ben delimitades, ni ens han elegit per a anar per fora agafant balons que no són del municipi. Si de cas, resignadament, plantegem-se eixir d’esta junts: en això estaríem tots d´acord.