La pandèmia de la COVID-19 és una tragèdia que ens ha afectat a tots els nivells i que ho ha demanat tot de nosaltres. Alhora, ha suposat un autèntic repte per a les institucions, que han hagut de respondre a les necessitats de la ciutadania en temps rècord. Ningú esperava, ni tan sols imaginava, que un esdeveniment d’aquestes proporcions vinguera a canviar-nos la vida tan sobtadament i a tanta gent alhora.

La responsabilitat és fonamental sempre, sobretot quan una situació d’aquestes característiques se’ns fa palesa. Per això, la nostra vocació de servei es va bolcar des de l’inici en un concepte molt específic: assegurar el benestar de la ciutadania, una cosa en la qual hem d’estar sempre ocupats i preocupats.

Aquesta crisi ha colpejat, i encara ho fa, amb fúria salvatge on fa més mal, acarnissant-se, sobretot, amb els més febles. Per això, hem activat des de les institucions totes les eines que hem tingut al nostre abast, per tal afavorir la recuperació i per a evitar unes desgràcies personals, si cap, encara més grans.

Són, no ho negaré, mesos durs i intensos, plens de notícies amargues i tristesa profunda. Nervis, intranquil·litat, inseguretat, desassossec i, fins i tot, por. Però la llum que sempre ha entrat pel balcó de l’esperança ha portat, en tot moment, força i determinació per a seguir en aquesta «llarga nit del nostre poble», per a lluitar en el marc d’una pandèmia molt cruel i descarnada de la qual comencem a veure’n el final. No hem de confiar-nos, perquè el virus continua vivint/convivint entre nosaltres.

Des de l’àrea d’Inclusió Social de la Diputació de València hem seguit donant suport als serveis socials dels ajuntaments de menys de 15000 habitants. A més a més, hem definit i desenvolupat un contracte-programa que ens portarà quatre anys de seguretat i de suport real i concret als municipis, per tal d’atendre de manera eficaç les necessitats personals i establir així la justícia social, un paraigua sota el qual s’ha d’instaurar i consolidar el quart pilar del benestar.

La pandèmia també ha significat un repte en l’àmbit educatiu. Des de l’àrea d’Educació hem implementat noves iniciatives que van sorgir per a aportar al currículum valors afegits, com ara el projecte «Menudes Harmonies!» sobre els drets de la infància i la joventut; els audiovisuals divulgatius ‘Descobrim (polsa ‘play’!)», motivats directament per la pandèmia, i ‘Alerta Convivència!’, el nostre pla contra l’assetjament escolar.

Evidentment, res de tot açò hauria estat possible sense la tasca ingent que tot el professorat i el personal de serveis socials ha desenvolupat durant aquest període, fent un seguiment constant de les realitats personals i adaptant-se a aquestes noves realitats que el coronavirus ens ha imposat.

Per a mi, aquesta malaltia ha suposat i suposa un punt d’inflexió. D’una banda, tot el viscut durant any i mig aporta una vivència de la qual cal prendre bona nota. Jo ja ho he fet. D’altra, tenim, com a societat i com a poble, la necessitat urgent d’aprendre a caminar junts, més que mai, la senda de la vida.