La llegada de unas 200 afiliaciones nuevas que no ha dado tiempo a validar ha obligado a la dirección provincial del Partido Popular a aplazar la celebración de los congresos locales de Moncada y Manises. Por el momento, no hay una fecha concreta para su celebración.

Cada vez que se celebra un congreso, principalmente local, se produce una regularización del censo: los afiliados se ponen al día de las cuotas y los candidatos, sobre todo si hay más de uno, suelen llevar a nuevos afiliados con los que tratar de alcanzar la presidencia. Y el procedimiento para que incorporar a los nuevos afiliados es el siguiente: primero pasa por la dirección provincial, pero debe ser Génova la que lo valide formalmente e incorporarlos a los respectivos censos para poder celebrar los congresos con plenas garantías y evitar que un afiliado pueda impugnar la votación al haber pagado su cuota y no estar en el censo.

En Moncada, la candidatura de Víctor Gallego presentó unas 40 nueva afiliaciones, mientras que Concha Egea, afín al exalcalde Juanjo Medina, llevó más de 120. Validar estas incorporaciones suele ser medianamente rápido pero las elecciones madrileñas han retrasado el proceso, con lo que no ha hado tiempo a que tanto el congreso de Moncada, previsto para ayer, como el de Manises (para el 21) se celebran en la fecha prevista.

En el caso del municipio manisero las nuevas altas rozaban la veintena, con tres candidatos previstos para concurrir por la presidencia. Entre los aspirante ya no figura el actual presidente Francisco Izquierdo. El exalcalde y portavoz municipal ha decidido dar un paso al lado y no presentarse a la reelección. Cabe recordar que Izquierdo ocupa la presidencia local desde 2012, tras la dimisión de Enrique Crespo (imputado entonces por el saqueo de la depuradora de Pinedo y posteriormente condenado y encarcelado) y ser elegido por los afiliados de Manises en el congreso de 2013. Que Izquierdo no se presente a la reelección supone la renovación del PP manisero también de cara a las elecciones municipales de 2023 donde, salvo sorpresa, no será cabeza de cartel.

Por el momento, fuentes del PP provincial no han podido concretar cuándo se celebrarán ambos congresos, una vez se hayan validado los dos censos. De todas formas, y pese a que ahora el Partido Popular está inmerso en el futuro cónclave autonómico para elegir al sucesor de Isabel Bonig, la dirección de Valencia espera que todos los congresos locales, incluidos Manises y Moncada, se hayan celebrado antes de concluir el mes de julio.