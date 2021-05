El Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March està celebrant el seu 20 aniversari amb una campanya que sota el títol de #20anys20pobles té com a objectiu posar en valor el patrimoni industrial, cultural i natural dels vint pobles que conformen la comarca. Els municipis tindran a la seua disposició una sala del Museu Comarcal per a organitzar una exposició sobre el seu poble. A més, tindran la possibilitat d'organitzar activitats paral·leles a l’exposició com tallers o demostracions d'activitats o productes típics de cadascun dels pobles.

Durant la setmana temàtica específica, el Museu organitzarà també un recorregut guiat per cada poble en què conèixer de primera mà la cultura, costums i llocs més rellevants dels municipis. La campanya està emmarcada dins de l’estratègia turística de la Mancomunitat de l’Horta Sud que pretén donar a conèixer tant a la ciutadania de l’Horta Sud com a la de les comarques properes tots el que pot oferir.

“Crear un sentiment de comarca, de pertinença a un territori, mostrar a tots i totes l’immensa varietat de patrimoni que atresorem en l’Horta Sud, d'ajuntar-nos més, d’ajudar-nos i de compartir projectes comuns són els principals objectius de la Mancomunitat i de totes les accions que posa en marxa com ara aquesta iniciativa amb el Museu comarcal per a celebrar el seu 20 aniversari”, explica Eva Sanz, presidenta de la Mancomunitat.

20 anys de Museu

El Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March s’ha consolidat en estes dos dècades en el referent de la conservació, difusió, investigació i exposició del patrimoni cultural de la comarca. Ha contribuït a la dinamització social i cultural del seu territori, d'acord amb aquells elements que històricament han definit la personalitat de l’Horta Sud i constitueixen els seus senyals d’identitat.

El museu es troba instal·lat en ca l’Estudiant de Boqueta (Mare de Déu de l'Olivar, 30 de Torrent) una antiga casa de llauradors construïda durant la primera dècada del segle XX. La visita a l’exposició permanent ens permet conèixer les formes de vida d’una família de la comarca que com era freqüent dins el context de la societat preindustrial, en la majoria dels casos obtenien els seus recursos del treball de la terra.

Visions de la pandèmia

El Museu Comarcal de l’Horta Sud, coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels Museus, ha convocat també una campanya col·laborativa “Visions de la pandèmia a l’Horta Sud” amb la finalitat de preservar els testimonis de la memòria oral, gràfica, i audiovisual del pas de la COVID-19 per la comarca.

Amb l’objectiu de possibilitar futures investigacions i crear una exposició itinerant, s’ha iniciat un procés de recollida de material gràfic, audiovisual i documental que testimonien els moments viscuts durant la pandèmia a l’Horta Sud. Es pot participar en la campanya aportant fotografies, vídeos, cartells, dibuixos o altres materials elaborats individualment o de manera col·lectiva per fer front a la pandèmia.

Així mateix, es planteja arreplegar testimonis sobre diferents visions de la pandèmia, per saber com ha afectat la situació a nivell personal als veïns i veïnes de la comarca, com ha afectat el seu entorn, i com es creu que afectarà el futur col·lectiu. El material donat esdevindrà en patrimoni cultural que les properes generacions podran vincular amb aquesta crisi que primer és sanitària, però també social, econòmica i cultural.

La campanya està adreçada a la societat en general, des de persones individuals i anònimes a empreses, representants de col·lectius ciutadans, autoritats públiques, institucions, ONG o associacions de tot tipus. Per a fer arribar les aportacions, les persones interessades poden contactar amb el museu en la següent adreça electrònica: museu@museuhortasud.com, indicant en l’assumpte “Visions Pandèmia”.