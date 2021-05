El Museu de la Rajoleria ha presentat l’exposició Orgànic. La mostra és una de les principals apostes de la temporada expositiva d’aquest espai cultural i es podrà visitar fins al pròxim 26 de maig.

Orgànic és l’exposició col·lectiva concebuda per l’Associació Nacional de Professionals de Ceràmica (ANPEC) que acosta, a través de les diferents peces escultòriques, a la percepció que cadascú dels i les 61 ceramistes que han participat tenen del món natural que ens envolta.

Des de gres fins a porcellana o cristall triturat de botelles; l’ús del torn, de plaques, o l’esgrafiat, el conjunt de professionals ceramistes que participen a Orgànic utilitzen una gran varietat de tècniques, matèries i acabats per donar forma a unes peces que aborden temàtiques tan diferents com la conscienciació social sobre les persones refugiades fins a la protecció i conservació dels mars i oceans. Tot això, lligant-ho amb matèries orgàniques que es combinen a la perfecció, com ara la fusta.

Per a l'alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, "la natura i la vida són i han sigut sempre una font d’inspiració infinita per a les persones amb inquietuds artístiques des de temps ancestrals, i m’agradaria que aquesta mostra servira per a reivindicar una relació més igualitària amb el nostre entorn com a font de vida i de recursos". La dirigent paiportina ha ressaltat la llarga tradició de Paiporta en el treball del fang, “el que fa d'aquesta exposició un esdeveniment especial".

La vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat, ha recordat la importància de l’argila, que forma part de l’ADN del Museu. “Som una antiga fàbrica de rajoles ara convertida en fàbrica de cultura, i quina millor forma de demostrar-ho que amb una mostra que recupera aquesta essència”. Albalat ha reiterat l’aposta del Museu per la cultura segura “i per nous projectes com aquest, un homenatge a l’artesania i la ceràmica contemporània, així com als i les 61 artistes de l’associació que han participat”.

La proposta d’Orgànic ha comptat amb un gran èxit de convocatòria, amb la participació de 61 dels 200 artistes que conformen l’Associació Nacional de Professionals de Ceràmica, on la vida aflora per tot arreu i la ceràmica es nodreix d’ella, tant a nivell de matèria com de font d’inspiració. L’exposició ha donat lloc, a més, a un catàleg complet i detallat del conjunt de les obres, a disposició de la població paiportina al Museu de la Rajoleria.

Per últim, per a commemorar el Dia Internacional dels Museus, el Museu de la Rajoleria ha preparat diferents tallers infantils online. Així doncs, hui tindrà lloc el taller per a aprendre a fer plats ceràmics, metre que el dia 20 hi haurà un taller de còmics.