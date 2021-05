Los “bous al carrer” vuelven a Picassent en julio aunque con el formato cambiado para adaptarse al protocolo sanitario motivado por la pandemia. Así lo han anunciado las cuatro peñas taurinas de la localidad, L’Afició, L’Alegria, Gent de Bou y Asociación Bou en Corda en un comunicado emitido a través de las redes sociales después de la reunión mantenida ayer con el concejal de Fiestas, Jaume Sobrevela.

Para poder llevar a cabo estos festejos taurinas han tenido que hacer cambios susceptibles es organización. El primero de ellos el emplazamiento. Los “bous” saldrá de la calle para meterse en una plaza portátil, donde poder controlar el aforo. La ubicación de dicha instalación aún no está determinada pero no será en el centro de la urbe, como hace años, sino en un lugar con fácil acceso y bien comunicado, con salidas de emergencia.

El otro gran cambio es la duración. Si bien antes se celebraran los festejos taurinos durante diez días seguidos en torno a la celebración de San Cristóbal, ahora se han programado para realizarse durante los tres primeros fines de semana de julio.

Ene sta ocasión serán las peñas taurinas las que se encarguen de la organización de los festejos así como de costearlos, cuando antes era el Ayuntamiento de Picassent, que si bien se ha comprometido a otorgarles una subvención. “Han sido las peñas las que se pusieron en contacto con nosotros y debido a que debido a la mejora de la incidencia se autoriza la realización de esos festejos en recinto cerrado y con aforo, hemos escuchado su propuesta y hemos valorado aceptarla. Creemos que es el momento de arrimar el hombro para apoyar a las peñas y a los ganaderos, muy afectados en esta crisis”, explica el concejal Jaume Sobrevela.

Por su parte, las peñas reciben con entusiasmo el regreso dels bous y no consideran que el cambio de formato les va a perjudicar. “Que se realice los fines de semana va a ser incluso mejor porque había mucha gente que trabajaba entre semana y no podía ir”, explica Toni, el vicepresidente de la peña l’Afició, quien también avisa que se van a seguir estrictamente el protocolo sanitario. “Dentro de la plaza no se podrá beber ni comer, se controlará el aforo y las distancias y nos adaptaremos a las medidas del moemnto de la celebración”, explica.