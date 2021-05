Aldaia dona a conéixer la figura de Pasqual Fuentes

El dissabte passat 15 de maig el Teatre Auditori Municipal d’Aldaia (TAMA) va commemorar els 300 anys del naixement del compositor i músic aldaier Pasqual Fuentes i Alcàsser amb la presentació del documental «La descoberta d’un músic d’Aldaia».

Un acte que va comptar amb la participació de Guillermo Luján Valero, alcalde del municipi, Encarna Comes Iglesia, regidora d’Arxiu i Biblioteca, i Francesc Valldecabres, músic i guanyador del premi d’estudis locals de l’Ajuntament d’Aldaia pel seu treball dedicat al compositor.

Després de l’estrena del documental, que repassava la seua vida i obra, Valldecabres va parlar sobre les influències d’Alcàsser i les particularitats de les seues composicions més característiques, les estructures musicals de les quals actualment continuen sent recognoscibles per al públic.

L’acte va congregar a nombrosos representants institucionals, així com d’associacions musicals, culturals i festives de la localitat, com les Falleres Majors d’Aldaia.

Dansa al carrer

Per a concloure la programació escènica del TAMA, arriba el primer Festival de dansa al carrer L’Esclat. Serà el pròxim divendres 21 de maig a partir de les 17.30 hores a la vorera del TAMA, on podrem gaudir de diversos espectacles per a tots els públics como «La vuelta al mundo en 80 años» de la Casa Amarilla, «U» de Eva Bertomeu, «Cube» de Takiri Art, «Social Animal» de Titoyata Dansa y «Rosa» de Marea Danza. Per la situació de la pandèmia, tot i que serà a l’aire lliure, l’aforament està limitat a 250 cadires.

Per altra part, el dissabte 22 a les 20.00 hores al Templet de música podeu gaudir del concert de la Unió Musical d’Aldaia i el diumenge 23 a les 20.00 hores al Teatre del Mercat de l’estrena d’ «Espadas» de l’Escoleta de l’EMTA.