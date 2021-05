Compromís per Picassent rechaza el acuerdo alcanzado entre el ayuntamiento y las peñas taurinas para el regreso de los "bous" , aunque se haya modificado el formato para adaptarse a las restricciones y estos se celebren en una plaza portátil y durante tres fines de semanas consecutivos. "¿De verdad que es el momento adecuado? Desde el consistorio no se cansan de recordarnos que el fin del estado de alarma no es el fin de la pandemia, que el peligro aún nos ronda, de que tomemos todas las medidas de seguridad ... El grupo Compromiso de Picassent nos manifestamos en contra de esta propuesta, ya que la consideramos irresponsable en este momento", afirma su portavoz, Trini Carballo.

Aunque reconocen que es mucho más controlable la aplicación del protocolo sanitario dentrode una plaza, Compromís apunta que "el ambiente que se crea en torno a la fiesta produce conductas reprobables en cuanto a consumo de alcohol u otros estupefacientes, conductas que pueden contribuir a la transmisión del Covidien 19", aunque desde el gobierno ya se apuntó que estaría prohibido el consumo de bebida y comida dentro de laplaza.

La formación valencianista también reprocha al equipo de gobierno socialista que no se haya consultado la propuesta con los grupos de la oposición, y afirma que "al igual que nosotros, mucha gente del pueblo está manifestando su disconformidad con la celebración de esta fiesta, sin poder entender que se pase del cierre del polideportivo o la Casa de la Cultura a la celebración de una fiesta caracterizada por el " desmadre "".

En ese sentido, Trini Carballo también reabre el debate sobre el uso de fondos públicos para la fiesta taurina. "No estaría de más que se consultara o refrendara con la población si están de acuerdo con este gasto. Y más en un momento en el que muchas familias tienen dificultades para pagar el alquiler, las asociaciones artísticas para contratar profesorado o los tenderos para mantener abiertos los negocios", concluyen.

