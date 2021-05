Els ornitòlegs de Burjassot mostren la variada avifauna de Quart i de Mislata

La Societat Valenciana d’Ornitologia (SVO) de Burjassot continua animant la gent a «tindre el cap ple de pardalets». No es tracta d’una fantasia. En absolut. En esta ocasió, dins del seu projecte OCA («Observa, classifica i aprén»), el col·lectiu conservacionista congregà una vintena de veïns per a conéixer millor la rica avifauna periurbana de Mislata i de Quart de Poblet. En l’horta d’ambdós localitats, els excursionistes aconseguiren la «identificació de 37 espècies en només tres hores», cosa que convertí la jornada OCA en «un viatge molt complet», valoraren des de la SVO.

Xicotets ocells com ara cagarneres, gafarrons i estornells, o bé aquàtics com l’agró blau i el gavinot argentat mediterrani, es deixaren vore. No faltaren a la cita aus rapinyaires com el xoriguer o, d’entre les exòtiques, el bec de coral senegalés i la cotorra de màscara roja, segons informa el grup.

En el transcurs de la ruta els participants aprengueren a distingir el cant d’alguns ocells, per exemple el del rossinyol. Amb els seus refilets «marquen territori», explicaren els monitors de la SVO. També pogueren diferenciar les falcies vulgars de les pàl·lides «pel so més curt que emeten estes últimes».

L’albirament d’una tórtora europea constituí la sorpresa de la jornada, ja que «esta espècie no és fàcil de trobar pels seus problemes de conservació». El vol d’una parella de teuladins castellans posà el punt final a l’excursió.