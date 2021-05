La Entidad de Gestión y Modernización Parc Tecnològic Paterna ha celebrado un taller práctico con el objetivo de facilitar el uso de Lokinn, herramienta gratuita que ha puesto en servicio para las empresas del parque.

Lokinn favorece la comunicación de incidencias, protocolos de seguridad y sinergias entre las más de 750 firmas ubicadas en el área empresarial. Además, es accesible desde la propia web de la entidad, ptvalencia.es y ofrece una radiografía de toda el área empresarial en tiempo real, facilitando la localización y gestión de servicios existentes.

Durante el encuentro se ha recordado que una de las principales aplicaciones de Lokinn es la que se circunscribe a la seguridad, pues permite a los efectivos de Bomberos y Fuerzas de Seguridad tener datos necesarios para establecer un protocolo de actuación lo más rápido y posible y con todas las garantías en una situación de Emergencias. Para ello es imprescindible la participación de las empresas, dándose de alta en el servicio y procediendo a incluir los datos que requiere la Agencia Valenciana de la Seguridad para realizar dichos protocolos.

Otra de sus aplicaciones permite comunicar todo tipo incidencias, haciendo un seguimiento de estas, lo que permite no sólo detectarlas, sino también abreviar plazos de resolución, de forma pública y abierta entre las empresas y la EGM. También se ha querido hacer hincapié, durante el taller desarrollado esta mañana, en el beneficio que se le puede sacar a la herramienta para la propia promoción de las empresas, y en particular para establecer sinergias entre ellas. Las empresas tienen la oportunidad no sólo de dar a conocer productos y servicios, sino de compartir consumos .