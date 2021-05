Silla apuesta por el ajedrez como elemento inclusivo

Frente al tablero no hay diferencias. Una persona con discapacidad auditiva no puede jugar en un equipo de baloncesto con personas que no la tengan. En el fútbol, una persona ciega está en desventaja en la hora de jugar contra alguien que puede ver, y una persona con espectro del trastorno autista no tiene facilidad por sí misma para integrarse en un equipo deportivo sin sentirse extraña en un primer momento. Pero hay un deporte que sí es inclusivo, una actividad donde no existen diferencias. Este deporte es intelectual y estratégico, y se llama ajedrez. Un cara a cara dónde solo existen el tablero, las piezas y el rival.

El Club de Ajedrez Silla con la colaboración del Centro Ocupacional Tola, el Ayuntamiento de Silla y la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana ha iniciado el programa «Intégrate con el Club de Ajedrez de Silla» dirigido a personas con diversidad funcional y que nace con el objetivo de derribar las barreras de la discapacidad y de acercar el ajedrez a colectivos con diversidad funcional a través de las posibilidades inclusivas de este deporte.

El programa, que tendrá una duración inicial de dos meses, se presentó el pasado martes en el Centro Ocupacional Tola y los participantes aprenderán a adoptar un estilo de pensamiento estratégico basado en el ajedrez y fomentar valores que caracterizan a este juego como la cortesía, el respecto a las normas y el respecto al contrincante.

«Una gran iniciativa»

En la presentación del programa que ha estado a cargo de José Antonio García, presidente del Club de Ajedrez Silla, el alcalde de Silla Vicente Zaragozá ha querido agradecer «la gran iniciativa del Club Ajedrez Silla así como la colaboración del Centro Ocupacional Tola que suponen otro paso para conseguir la plena inclusión en nuestro municipio, esta vez, a través de un deporte tan bonito como el ajedrez».

Por otra parte, José Antonio García ha destacado que para el Club de Ajedrez Silla «es una suerte» poder llevar a cabo este proyecto tan bonito que ayude a la inclusión de las personas con diversidad funcional, junto al Centro Ocupacional Tola y «esperamos que muchas personas se unan a nosotros y disfruten de un deporte tan tradicional como es el ajedrez», concluye el presidente de la entidad.