Ya habían decidido que sí tendrían fallas pero faltaba plasmarlo en el calendario. Y ahora lo han hecho. Torrent ha elegido del 1 al 5 de septiembre, como València, mientras que Alaquàs se ha decantado del 8 al 12 de octubre, para aprovechar el puente.

Las 29 fallas de Torrent, junta local y ayuntamento acordaron el martes anoche por mayoría los presidentes y presidentas celebrar las fallas 2020-2021 del 1 al 5 de septiembre. Las comisiones lo habían trasladado previamente a sus falleras y falleros, que dieron por buena la propuesta. Todas las partes coinciden en que hay que crear «las certezas que el mundo de la fiesta necesita» pero «siempre que las condiciones sanitarias lo permitan». Con esta decisión Torrent recupera el espíritu fallero y deja atrás la polémica entre las comisiones y el ayuntamiento, después de que en la última asamblea las fallas reclamaran al consistorio «valentía» para celebrar los festejos tras meses «de inmovilismo» y recriminando que mientras en otras poblaciones se han ido programando actos puntuales, en Torrent no.

Por su parte, Alaquàs ha aprobado con las comisiones del municipio la celebración de su semana fallera del 8 al 12 de octubre, aprovechando los festivos del Día de la Comunitat Valenciana y de la Hispanidad, y para evitar que las fallas coincidan con las fiestas patronales. Ayuntamiento y Junta Local empezarán a trabajar en breve en la elaboración y puesta en marcha de un calendario de actos falleros que se ajuste a las restricciones sanitarias del momento para respetar todas las medidas sanitarias.

Por contra, las tres comisiones del Puig y las dos de Albuixech han decidido no celebrar semana fallera en 2021 y se remiten a los festejos de marzo de 2022. En el Puig las fallas son partidarias de disfrutar las fiestas josefinas al 100% y no con un formato restringido, como ocurrirá en septiembre, por lo que se esperarán al próximo curso. En el caso de Albuixech, las dos entidades no plantarán y quemarán sus monumentos y los guardan para el curso siguiente. En este sentido, no descartan algún acto puntual, tipo comida de hermandad, y cremar ‘trastos’.