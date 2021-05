Compromís per Paterna ha pedido hoy que se contemplen ayudas para los locales de ocio infantil del municipio, una propuesta que nace, según indica la formación valencianista en un comunicado, después de reunirse con diferentes propietarios y propietarias de locales de este tipo de sector.” Desde Compromís per Paterna pensamos que es hora de que las entidades públicas den un empuje a este sector, uno de los más castigados por la crisis generada por la Covid-19”, destaca a razón de esta propuesta la concejala de Compromís Neus Herrero.

Fuentes de la formación argumentan al respeto que “en Compromís tenemos claro que son un sector que ha pasado un año muy difícil, sus actividades habitualmente están centradas en el contacto social, conjuntamente con ese problema las limitaciones de aforo y las medidas socio sanitarias han hecho que hayan tenido que tener sus actividades prácticamente a cero desde el comienzo de la pandemia”.

“Ante estas razones hemos propuesto al ayuntamiento que se estudie la posibilidad de extender el famoso cheque hostelería a estos establecimientos y si no se considera adecuado que se cree un programa específico para los comercios que el cheque hostelería no va a beneficiar”, manifiesta Neus Herrero.

La misma concejala añade al mismo tiempo que “por otro lado hemos trasladado al ayuntamiento la necesidad de contar con todos los profesionales de la animación infantil para la contratación de los espectáculos, actos y otros eventos que organice el ayuntamiento. Crear ocupación, mover la economía paternera y apoyar a los nuestros tiene que ser un objetivo prioritario para el ayuntamiento. Del mismo modo, desde el ayuntamiento y sus redes sociales, se podría hacer una campaña de concienciación sobre los establecimientos de ocio seguro para los niños y niñas, promocionando este sector tan castigado”.

“Estamos de acuerdo con la necesidad de una regulación propia para la desescalada de este sector, después de escuchar en la reunión sus razonamientos al respecto, puesto que las normas que hasta ahora se están estableciendo no son claras para ellos, muchas veces no saben con qué limitaciones concretas tienen que contar, lo que hace que se sientan desamparados y sin saber en qué condiciones van a poder reabrir sus negocios. Ante estas cuestiones hemos trasladado sus dudas a la consellería de sanidad para que los tenga en cuenta a la hora de establecer las limitaciones y les permita retomar lo antes posible la normalidad”, indican desde Compromís per Paterna.

Neus Herrero destaca para concluir que “ahora que parece que, por suerte, y gracias al esfuerzo hecho por los paterneros y paterneras la curva de la Covid está cerca de su fin, y con esto las restricciones se irán suavizando, esperamos que este sector vaya retomando su actividad de alternativas de ocio, tan recomendables para el bienestar de los pequeños y pequeñas después de los tiempos difíciles que han pasado, con ese empujón que en forma de ayudas hemos propuesto al equipo de gobierno”.