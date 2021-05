l’Ajuntament de Manises ha instal·lat tres radars pedagògics distribuïts per tota la localitat amb la finalitat de garantir el compliment del nou Reglament de Circulació que limita la velocitat a 30 en vies urbanes d’un sol sentit. Manises és ciutat 30 des de les legislatura anterior.

Segons Carmen Moreno, regidora de Mobilitat Urbana Sostenible, s’aposta «per una mobilitat segura tant per al propi conductor com per als vianants». «A més, reduir la velocitat a 30 és més sostenible i saludable per al planeta ja que aconseguim minimitzar l’emissió de gas CO2 en l’atmosfera al temps que vetlem per la seguretat de la ciutadania», ha afegit la regidora de mobilitat.

Aquests radars pedagògics avisen a les i els conductors sobre l’excés de velocitat i el perill que això pot suposar. La pantalla de leds recull la velocitat a la qual circula el vehicle i dóna un missatge en funció d’ella.