Fent balanç després de 14 mesos d’una pandèmia global, d’un estat d’alarma, d’una crisi sanitària i econòmica, sobtada, que s’ha cobrat vides i ha enmalaltit greument a persones i a les butxaques de la ciutadania, no puc més que parlar en termes de responsabilitat, resiliència, incertesa i solidaritat.

La part positiva d’esta crisi tan negativa ha segut la solidaritat. En temps d’estat d’alarma amb la confecció de les mascaretes i les bates i tants gestos que es succeien per ajudar al veínat que més ho necessitva, han estat molt presents.

Ens sentim desitjosos de normalitat i de fer poble. Els nostres més de 16.000 habitants fa dos anys que no celebren Falles, ni gaudeixen de les Festes Patronals, que no poden fer picnic als nostres grans parcs i que s’han sentit ofegats per tanta restricció. L’avanç de la immunització ha millorat la crisi i tenim índex de incidència molt baixos. De continuar així, durant els caps de setmana de juliol, celebrarem actes als carrers per fer honor a la nostra Patrona Santa Anna i al setembre, traurem les Falles al carrer, amb l’alegria necessària d’un col·lectiu de més de 2.000 persones que somnia amb la festa de Sant Josep.

El pròxim 31 de maig, s’acaba el teletreball a l’Ajuntament, l’administració tornarà a la normalitat i la pressecialitat. En este sentit també vull destacar la maduresa tecnològica que hem hagut d’adquirir per poder continuar prestant els nostres seveis. És una de les parts possitives, que la pandèmia ha obligat a modernitzar les administracions que hem pegat passos telemàtics gegants.

Quan van començar les obres de l’estació de tren, vaig augurar que 2021 seria l’any del progrés. Espere no enganyar-me malgrat tot el que havem passat espere, en desembre, fer un balanç positiu d’este exercici i poder afirmar, amb l’estació construida, la gent i les economies sanades que «Albal progressa saludablement».